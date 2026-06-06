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Kwalificatieverslag
Moto2 Balaton Park

Guevara verovert Moto2-pole in Hongarije, zevende tijd voor Veijer

Collin Veijer heeft zich verzekerd van een plek op de derde startrij voor de Moto2-race in Hongarije. Zonta van den Goorbergh mag vanaf P13 vertrekken, terwijl pole-position voor Izan Guevara is.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Collin Veijer, Red Bull KTM Ajo

Foto: Red Bull KTM Ajo

Drie trainingen had de Moto2 al achter de rug toen zaterdagmiddag de kwalificatie voor de race in Hongarije aanbrak. Die bestond zoals gebruikelijk uit twee segmenten, met veertien rijders die zich vrijdagmiddag al plaatsten voor de strijd om pole-position. Collin Veijer behoorde tot dat gezelschap en mocht Q1 dus overslaan, maar dat gold niet voor landgenoot Zonta van den Goorbergh.

In het eerste deel van de kwalificatie konden de vier snelste rijders nog een plek in Q2 bemachtigen. Van den Goorbergh wist dus wat hem te doen stond, maar makkelijk zou het niet worden voor de rijder van RW Racing GP. Met Arón Canet, Deniz Öncü, Alonso López en Celestino Vietti stonden er meer kanshebbers aan de start van Q1.

In de eerste run noteerde Van den Goorbergh de vierde tijd op zo'n twee tienden van snelste man Vietti. De Italiaan van SpeedRS ging in zijn tweede run onderuit en verbeterde zich niet meer, maar dat bleef zonder gevolgen. López noteerde met 1.40.763 weliswaar de snelste tijd van Q1 en ook Van den Goorbergh ging nog sneller, maar Vietti plaatste zich als nummer drie voor Q2. Het laatste plekje was voor Canet.

 

Guevara slaat toe in spannende Q2

Achttien rijders mochten vervolgens uitmaken wie vanaf pole-position mag vertrekken in de Hongaarse GP. Al vroeg werd duidelijk dat Iván Ortolá zich niet vooraan op de grid mag melden: hij crashte nog voordat hij een tijd kon rijden in de eerste bocht. David Alonso noteerde vervolgens de eerste richttijd met 1.41.172, maar het kon nog een stuk sneller.

Van den Goorbergh en Veijer meldden zich ook kortstondig op de eerste plaats, maar uiteindelijk was het Filip Salac die als snelste terugkeerde naar de pits. Met 1.40.304 had hij een marge van drie honderdsten op WK-leider Manuel González, terwijl Izan Guevara de derde tijd noteerde. Veijer stond op dat moment vierde, met Van den Goorbergh op P8.

Met nog 34 seconden voor de boeg werd de snelste tijd verder aangescherpt: Guevara versnelde tot 1.40.280. Die tijd bleek enkele minuten later genoeg voor pole-position, al waren de verschillen bijzonder klein: Salac, Senna Agius en González eindigden allemaal binnen een tiende van de Pramac Yamaha-rijder.

 

Álex Escrig klokte namens Forward de vijfde tijd, vlak voor Daniel Holgado. Veijer volgde op de zevende plaats door nipt sneller te zijn dan López en David Alonso, met Daniel Muñoz op de tiende positie. Van den Goorbergh kwam in zijn tweede run nog tot een verbetering, maar op een halve seconde van Guevara moest hij genoegen nemen met de dertiende plaats op de grid.

De Moto2-race op het Balaton Park Circuit begint zondag om 12.15 uur.

Uitslag: Q2 Moto2 GP van Hongarije

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 7

1'40.280

   146.290  
2 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.024

1'40.304

 0.024 146.255  
3 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

+0.035

1'40.315

 0.011 146.239  
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.061

1'40.341

 0.026 146.201  
5 Spain Á. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 8

+0.165

1'40.445

 0.104 146.050  
6 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.190

1'40.470

 0.025 146.013  
7 Netherlands C. Veijer KTM Ajo 95 Kalex Moto2 8

+0.246

1'40.526

 0.056 145.932  
8 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 8

+0.249

1'40.529

 0.003 145.928  
9 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 8

+0.277

1'40.557

 0.028 145.887  
10
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 8

+0.335

1'40.615

 0.058 145.803  
Volledige uitslag

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