Legt Balaton Park zwakte Aprilia bloot? "Kunnen motor niet optimaal benutten"

In de eerste zeven Grands Prix van 2026 behaalde Aprilia vijf Grand Prix-zeges: vier met WK-leider Marco Bezzecchi en één met Jorge Martín. Tijdens de MotoGP GP van Hongarije komt de Italiaanse fabrikant vooralsnog niet zo goed uit de verf. Bezzecchi wist na een goede start nog een derde plek uit het vuur te slepen in de sprintrace, met Raúl Fernández op de vierde plaats, Martín op de zesde positie en Ai Ogura op de elfde plaats.

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Het Balaton Park Circuit is een van de weinige stop-en-go-circuits met korte rechte stukken, veel remzones en relatief langzame bochten. Dat lijkt een combinatie van factoren te zijn waar de Aprilia RS-GP moeite mee heeft, in tegenstelling tot de lange en snelle bochten die het circuit van Mugello bijvoorbeeld heeft.

Die lezing is na de sprintrace bevestigd door Martín. "Het lijkt erop dat we de lijn niet kunnen houden zodra we de rem loslaten", legt de wereldkampioen van 2024 uit. Hij ziet dat Aprilia in Hongarije niet de downforce van de RS-GP kan benutten. "In de langzame bochten hebben we minder downforce en daardoor hebben we moeite om te sturen."

"Maar in de tweede sector heb je veel downforce nodig en daar zijn we heel competitief. De motor is dus goed qua aerodynamica, maar we hebben moeite zodra we de downforce verliezen. Dit is een probleem. We moeten de banden iets harder laten werken, maar we zullen ons erdoorheen slaan."

Marco Bezzecchi stelde een sprintpodium veilig, maar meer zat er ook niet in. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martín krijgt na de sprintrace bijval van Trackhouse-collega Fernández. "Ik denk dat we onze motor op dit circuit niet helemaal kunnen benutten. Ons beste punt is de stabiliteit, maar hier heb je geen bochten waar je dat nodig hebt. Je hebt een motor nodig die makkelijk van richting verandert", verklaart de Spanjaard.

Hij wijst echter ook een andere reden aan waardoor Aprilia in de sprintrace geen kans maakte op de winst: de ijzersterke optredens van Marc Márquez en Pedro Acosta, die als eerste en tweede eindigden. "Ook speelt mee dat je twee rijders hebt die hier het verschil maken", stelt Fernández. "Natuurlijk doen we ons best op de motor, maar ik denk dat er enkele rijders zijn die het beter doen dan wij."

Kwestie van beter aanpassen aan omstandigheden?

Waar Martín en Fernández de stop-en-go-circuits als een zwakke plek van de Aprilia-motor zien, houdt Bezzecchi er na zijn derde plaats een andere lezing op na. Hij wijst juist naar wisselende omstandigheden op de baan, wat tot inconsistentie leidt. "Ik denk het niet", beantwoordt hij de vraag of stop-en-go-circuits de zwakte van Aprilia is.

"Het is lastig om consistentie te vinden en om omstandigheden te vinden die iedere sessie hetzelfde zijn. In de eerste ronden van de sprint had ik moeite en voelde het alsof ik op ijs reed. Ik denk niet dat het gerelateerd is aan een stop-en-go-circuit, maar het is een kwestie van ons beter proberen aan te passen aan situaties met wisselende omstandigheden."