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Viñales over schouder en MotoGP-toekomst: "Hoef niemand te overtuigen"

Zekerheid over zijn toekomst in de MotoGP heeft Maverick Viñales nog niet, maar de KTM Tech3-rijder twijfelt er niet aan dat zijn schouder volledig herstelt en dat hij zijn plek op de grid kan veiligstellen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Maverick Vinales, KTM Tech 3

Maverick Viñales kampt nog altijd met de naweeën van zijn zware crash tijdens de kwalificatie voor de Duitse Grand Prix van 2025, waarbij hij een schouderblessure opliep. De rijder van KTM Tech3 dacht fit aan het MotoGP-seizoen 2026 te beginnen, maar toch moest hij zich wegens pijn in zijn schouder terugtrekken tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten. 

Daarna onderging Viñales een nieuwe operatie aan zijn schouder, waardoor hij ook de Grands Prix van Spanje en Frankrijk miste. In Catalonië keerde de Spanjaard terug, maar nog altijd heeft hij last van fysieke beperkingen. Mede daardoor bleef hij tot dusver steken op één puntenfinish: de elfde plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De fysieke problemen die Viñales dit seizoen ervoer, kwamen op een ongelukkig moment met het oog op de rijdersmarkt voor 2027. Aanvankelijk stond hij bovenaan de lijst om Pedro Acosta op te volgen bij het fabrieksteam van KTM, maar de Oostenrijkse fabrikant veranderde door zijn blessure van koers en trok Álex Márquez en Fabio Di Giannantonio aan.

Maverick Viñales is ervan overtuigd dat zijn schouder helemaal gaat herstellen.

Maverick Viñales is ervan overtuigd dat zijn schouder helemaal gaat herstellen.

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Voor Viñales resteert hierdoor een strijd om een van de plekken bij zijn huidige werkgever Tech3, waar hij concurrentie krijgt van Brad Binder en Senna Agius. In de aanloop naar de Hongaarse GP werd de rijder uit Figueres gevraagd naar een update over zijn toekomst, maar veel kon hij niet kwijt. "Nog niet, en ik kan niet veel zeggen omdat ik het niet weet", zei Viñales.

De schouder is volgens Viñales geen factor van belang met betrekking tot zijn toekomst in de MotoGP. "Het komt goed met de schouder, het is alleen een kwestie van tijd", benadrukte hij, om eraan toe te voegen dat zijn resultaten op de KTM van voor zijn blessure genoeg zouden moeten zijn om te kunnen blijven. "Ik hoef niemand te overtuigen. Toen ik fit was en op de KTM zat, was ik de leider. Daarna raakte ik geblesseerd."

"Ik was echter in het Red Bull Athlete Performance Centre en daar waren ze het ermee eens dat ik helemaal ga herstellen. Natuurlijk is het niet makkelijk, omdat ik sommige spieren al zeven maanden niet gebruikt heb. Het heeft tijd nodig, maar het is duidelijk dat ik helemaal zal herstellen. Dat was de belangrijkste vraag: of ik na de tweede operatie helemaal zou kunnen herstellen. Dat lukt, en dat is het punt."

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