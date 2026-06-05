De MotoGP is dit weekend voor de tweede keer op het Balaton Park Circuit, waar de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Door een lay-out met de nodige krappe bochten en harde remzones viel het circuit vorig jaar niet bij alle rijders in de smaak, maar dat was nog niet het grootste probleem. Er waren namelijk ook diverse zorgwekkende situaties met betrekking tot de veiligheid.

In de kwalificatie was er al een huiveringwekkend moment toen de gecrashte KTM-motor van Pedro Acosta over het hek en tegen een tv-camera knalde. Daarbij had de cameraman het geluk dat hij op tijd weg kon duiken. Een dag later was er tijdens de race een angstig moment voor Enea Bastianini. De KTM Tech3-rijder kwam in de chicane ten val, waarna hij en zijn motor via het grind weer midden op het asfalt belandden.

Diverse MotoGP-rijders riepen na de Hongaarse GP van vorig jaar dan ook op tot veiligheidsverbeteringen. Daar lijkt echter geen gehoor aan gegeven te zijn. "We hebben een gesprek gehad, maar ze zeiden dat het blijft zoals het is. Ze hebben geprobeerd het grind ietwat te verbeteren", legde Luca Marini uit. "Laten we afwachten, maar ik denk dat iedereen hoopt dat niemand op dat punt onderuitgaat."

Op meerdere plaatsen op het Balaton Park Circuit is dus gewerkt aan het grind. Door regen in de aanloop naar de editie van 2025 was het grind compacter geworden dan wenselijk. Voor de editie van dit jaar is geprobeerd om het grind losser te maken, wat de remmende werking ervan moet verbeteren.

Geen aanpassingen aan Balaton Park, volgens Bagnaia omdat de Hongaarse GP gaat verhuizen in 2027. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Verdere veranderingen, zoals het verwijderen of aanpassen van de chicanes, zijn echter uitgebleven. Daar zijn volgens Francesco Bagnaia twee redenen voor: de verwachting dat de Hongaarse GP in 2027 naar de Hungaroring verhuist, en het gebrek aan mogelijkheden om binnen de huidige lay-out aan te passen.

"Ze hebben niets veranderd, omdat het een tijdelijk circuit is. We gaan volgend jaar naar een ander circuit", zei Bagnaia in gesprek met de media. "Het was ook moeilijk om met deze lay-out grote veranderingen door te voeren. Het is vreemd, want ze hebben hier enorm veel ruimte en toch hebben ze een ongebruikelijk circuit neergelegd. Het is wat het is, dus we gaan nog een jaar overleven en hopelijk is het volgend jaar beter."

Als de MotoGP besluit om de Hongaarse Grand Prix per 2027 naar de Hungaroring te verplaatsen, dan juicht Bagnaia die stap toe. De Ducati-rijder laat duidelijk blijken niet gecharmeerd te zijn van het Balaton Park Circuit: "We gaan letterlijk van de top naar de kelder. Samen met Maleisië is Mugello het beste circuit, en dit circuit is met afstand het slechtste."