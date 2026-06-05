Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Voor de tweede editie van de Grand Prix van Hongarije is het Balaton Park Circuit op twee punten voorzien van nieuw asfalt. Vrijdag konden de MotoGP-rijders het nieuwe asfalt in de eerste en vijfde bocht voor het eerst ervaren en dat heeft niet alleen tot tevredenheid geleid. Waar het Hongaarse circuit over het algemeen veel grip biedt, geldt dat niet voor de opnieuw geasfalteerde bochten.

Dat kwam als een verrassing voor Francesco Bagnaia, zo heeft hij na de vrijdagtrainingen laten weten. "Ik weet niet wat er is gebeurd met het nieuwe asfalt, maar er is nul grip. Echt nul grip", legt de Ducati-rijder uit. "Het is lastig als je gewoon ronden rijdt, maar dan valt het nog mee. Maar als je van start gaat en de motor op asfalt zonder grip moet laten afremmen, dan kan het een probleem worden. Laten we hopen dat er niets gebeurt."

Toch zijn het niet alleen de eerste en de vijfde bocht waar Bagnaia een gebrek aan grip heeft ervaren. Dat geldt eigenlijk ook op de rest van het circuit, waarbij vooral de achterkant van de Ducati GP26 voor problemen zorgt. "Ik voel me gelukkig veel beter met de voorkant van de motor [dan vorig jaar], dus dat helpt me om betere lijnen te rijden", stelt de Italiaan nog positief.

Francesco Bagnaia hoopt dat het gebrek aan grip in de eerste bocht niet tot startincidenten leidt. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Maar iedere keer als ik iets meer bochtensnelheid probeer mee te nemen, verlies ik de achterkant zonder dat ik gas geef. Dat is lastig, want het is een moment waarop je geen controle over de situatie hebt. Daar werken we aan en dat is ook nodig." Bagnaia benadrukt dat ook Marc Márquez hier vrijdag last van had. "Maar Diggia [Fabio Di Giannantonio] had juist het tegenovergestelde met heel veel grip. We proberen te begrijpen waarom en misschien kopiëren we hem wel."

Het gebrek aan grip was zichtbaar in Bagnaia's snelste ronde in de training, waarin de achterkant van zijn Ducati weggleed in de voorlaatste bocht. Mede daardoor greep hij naast rechtstreekse plaatsing voor Q2. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij zaterdag via Q1 alsnog kan doordringen tot de strijd om pole: "Ik ga het proberen. Ik heb er vertrouwen in dat we de problemen gaan oplossen en dat we het voor elkaar kunnen krijgen."