Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"
Met een dominante sprintzege op het Balaton Park Circuit heeft Marc Márquez laten zien dat hij terug is. De Ducati-rijder gaat in op zijn tactiek en stelt dat het Hongaarse circuit hem in de kaart speelt.
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Nog maar een maand geleden werd Marc Márquez geopereerd aan zijn voet en zijn schouder, waardoor hij de Grands Prix van Frankrijk en Catalonië moest overslaan. Bij zijn rentree in Mugello kwam de Ducati-rijder nog tekort om zich echt te bemoeien met de strijd om de podiumplaatsen, maar hoe anders is de situatie een week later in Hongarije.
Zaterdag liet Márquez zien dat zijn herstel de goede kant opgaat. Op het Balaton Park Circuit sloeg hij toe door 's ochtends zijn 76e pole-position in de MotoGP te veroveren, om 's middags op dominante wijze naar de sprintzege te rijden. De regerende wereldkampioen zette Pedro Acosta en de overige achtervolgers al snel op twee seconden, een verschil dat daarna vrijwel geheel intact bleef.
"De strategie in de sprintrace was duidelijk: ik ging in de eerste drie ronden vol in de aanval en toen ik zag dat ik bijna twee seconden voorsprong had, managede ik het verschil", legde Márquez uit wat zijn plan was tijdens de sprintrace in Hongarije. Hij had dus de luxe dat hij de teugels na de openingsfase al kon laten vieren, zodat hij zijn lichaam kon sparen voor de zondagse Grand Prix.
Dat was welkom voor Márquez, die verder de hele zaterdag voluit ging. "Gisteren stond ik in ecomodus, vandaag in supersportmodus en morgen moet ik in sportmodus staan", zei de Spanjaard. "Ik heb vandaag vanaf de eerste ronde van de training alles gegeven. Ik reed snel en in de kwalificatie heb ik één ronde op de normale manier gereden."
Tegen de klok in rijden helpt Márquez
Voorafgaand aan het raceweekend aan het Balatonmeer wilde Márquez nog niets weten van een favorietenrol, ondanks zijn uitstekende track record op circuits die tegen de klok ingaan. Toch zorgde precies die factor ervoor dat hij zaterdag zowel pole als de sprintzege kon pakken. "Ik ben sterker dan ik verwachtte. Ik arriveerde hier met het gevoel van Mugello, dus ik zat er ver vandaan", vertelde hij.
Marc Márquez boekte in Hongarije zijn derde sprintzege van 2026.
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Maar omdat we op een ander circuit zijn met veel linkerbochten, begon ik op een betere manier te rijden. In het eerste deel van het seizoen was ik niet de snelste Ducati-rijder in linkerbochten, maar daar komt nu verandering in. Ik begin meer te spelen met mijn lichaam. Dit circuit maakt mijn leven gemakkelijker. Ik ben echter langzamer dan vorig jaar, dus laten we kijken of we de race morgen kunnen managen."
Zondag staan er namelijk niet dertien, maar 26 ronden op het programma op het Balaton Park Circuit. Dat belooft op voorhand een fysieke uitdaging te worden voor Márquez, die hoopt dat hij net als in de sprintrace het tempo kan bepalen als leider. "De start is belangrijk, maar vooral de kwalificatie is heel belangrijk", aldus Márquez.
"Bij de start was ik heel gefocust om als eerste bij de eerste bocht te komen, al hadden we in de sprintrace ook de snelheid om te kunnen inhalen. Laten we morgen eens kijken. Vorig jaar maakte ik een fout bij de start en viel ik terug naar de vierde plaats, wat alles een stuk lastiger maakt. Ik ga proberen om dat nu beter te managen."
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