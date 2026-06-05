MotoGP Hongarije 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden
Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Hongarije? In dit overzicht vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend op Balaton Park, inclusief Nederlandse tijden.
Foto: Gold and Goose / Motorsport Images
Belangrijkste info in één oogopslag
- Race: zondag 7 juni 2026
- Starttijd: 14.00 uur
- Circuit: Balaton Park Circuit
De tweede double-header op Europese bodem werd afgelopen weekend geopend met de door Marco Bezzecchi gewonnen MotoGP GP van Italië. Meteen daarna is het circus afgereisd naar het Balaton Park Circuit, de omloop die sinds 2025 de thuishaven is van de Grand Prix van Hongarije. Hoe laat de MotoGP-race en de overige sessies beginnen, vind je terug in dit overzicht.
Hoe laat begint de MotoGP GP van Hongarije 2026?
Op zondag 31 mei 2026 wordt de MotoGP Grand Prix van Hongarije verreden. De race op het Balaton Park Circuit begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.
Ook op zaterdag 30 mei 2026 wordt er al een MotoGP-race verreden in Hongarije: de sprintrace. Deze korte race begint om 15.00 uur.
MotoGP tijdschema Hongarije 2026 (Nederlandse tijden)
Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije 2026, inclusief de Nederlandse starttijden.
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Vrijdag 5 juni
|Eerste vrije training
|10.45u - 11.30u
|Vrijdag 5 juni
|Training
|15.00u - 16.00u
|Zaterdag 6 juni
|Tweede vrije training
|10.10u - 10.40u
|Zaterdag 6 juni
|Kwalificatie - Q1
|10.50u - 11.05u
|Zaterdag 6 juni
|Kwalificatie - Q2
|11.15u - 11.30u
|Zaterdag 6 juni
|Sprintrace
|15.00u
|Zondag 7 juni
|Warm-up
|09.40u - 09.50u
|Zondag 7 juni
|GP van Hongarije
|14.00u
Hoeveel ronden telt de MotoGP-race in Hongarije?
De MotoGP-rijders moeten tijdens de Grand Prix van Hongarije in totaal 26 ronden rijden op het 4,075 kilometer lange Balaton Park Circuit. Dit brengt de totale raceafstand op 105,95 kilometer.
In de sprintrace staan er dertien ronden op het programma voor de MotoGP-rijders. De totale raceafstand voor de korte race komt neer op 52,975 kilometer.
Wie won de MotoGP GP van Hongarije in 2025?
In de eerste editie van de Hongaarse Grand Prix sinds 1992 veroverde Marc Márquez zijn zevende overwinning op rij. De Ducati-rijder passeerde Marco Bezzecchi voor de leiding en reed daarna op dominante wijze weg. Pedro Acosta won de strijd om de tweede plaats van Bezzecchi, die de laatste podiumplaats overhield aan zijn optreden op Balaton Park.
Moto2 tijdschema Hongarije 2026
Voor Moto2-rijders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh staat in Hongarije ook weer een volwaardig raceweekend te wachten. Hieronder vind je alle starttijden van de sessies.
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Vrijdag 5 juni
|Eerste vrije training
|09.50u - 10.30u
|Vrijdag 5 juni
|Training
|14.05u - 14.45u
|Zaterdag 6 juni
|Tweede vrije training
|09.25u - 09.55u
|Zaterdag 6 juni
|Kwalificatie
|13.40u - 14.20u
|Zondag 7 juni
|Race
|
12.15u
Meer weten over de MotoGP?
- Lees het verslag van de GP van Italië
- Bekijk de MotoGP stand van 2026
- Bekijk het verslag van de GP van Hongarije van 2025
Uitslag: Training MotoGP GP van Hongarije 2026
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Topsnelheid
|1
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|24
|
1'36.827
|151.507
|2
|F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
|49
|Ducati
|24
|
+0.413
1'37.240
|0.413
|150.863
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|25
|
+0.501
1'37.328
|0.088
|150.727
|Volledige uitslag
Uitslag: VT1 MotoGP GP van Hongarije 2026
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Topsnelheid
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|19
|
1'38.626
|148.743
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|19
|
+0.169
1'38.795
|0.169
|148.489
|3
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|18
|
+0.298
1'38.924
|0.129
|148.295
|Volledige uitslag
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