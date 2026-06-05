MotoGP Hongarije 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Belangrijkste info in één oogopslag

Race: zondag 7 juni 2026

Starttijd: 14.00 uur

Circuit: Balaton Park Circuit

De tweede double-header op Europese bodem werd afgelopen weekend geopend met de door Marco Bezzecchi gewonnen MotoGP GP van Italië. Meteen daarna is het circus afgereisd naar het Balaton Park Circuit, de omloop die sinds 2025 de thuishaven is van de Grand Prix van Hongarije. Hoe laat de MotoGP-race en de overige sessies beginnen, vind je terug in dit overzicht.

Hoe laat begint de MotoGP GP van Hongarije 2026?

Op zondag 31 mei 2026 wordt de MotoGP Grand Prix van Hongarije verreden. De race op het Balaton Park Circuit begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.

Ook op zaterdag 30 mei 2026 wordt er al een MotoGP-race verreden in Hongarije: de sprintrace. Deze korte race begint om 15.00 uur.

MotoGP tijdschema Hongarije 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije 2026, inclusief de Nederlandse starttijden.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 5 juni Training 15.00u - 16.00u Zaterdag 6 juni Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 6 juni Sprintrace 15.00u Zondag 7 juni Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 7 juni GP van Hongarije 14.00u

Hoeveel ronden telt de MotoGP-race in Hongarije?

De MotoGP-rijders moeten tijdens de Grand Prix van Hongarije in totaal 26 ronden rijden op het 4,075 kilometer lange Balaton Park Circuit. Dit brengt de totale raceafstand op 105,95 kilometer.

In de sprintrace staan er dertien ronden op het programma voor de MotoGP-rijders. De totale raceafstand voor de korte race komt neer op 52,975 kilometer.

Wie won de MotoGP GP van Hongarije in 2025?

In de eerste editie van de Hongaarse Grand Prix sinds 1992 veroverde Marc Márquez zijn zevende overwinning op rij. De Ducati-rijder passeerde Marco Bezzecchi voor de leiding en reed daarna op dominante wijze weg. Pedro Acosta won de strijd om de tweede plaats van Bezzecchi, die de laatste podiumplaats overhield aan zijn optreden op Balaton Park.

Moto2 tijdschema Hongarije 2026

Voor Moto2-rijders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh staat in Hongarije ook weer een volwaardig raceweekend te wachten. Hieronder vind je alle starttijden van de sessies.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 09.50u - 10.30u Vrijdag 5 juni Training 14.05u - 14.45u Zaterdag 6 juni Tweede vrije training 09.25u - 09.55u Zaterdag 6 juni Kwalificatie 13.40u - 14.20u Zondag 7 juni Race 12.15u

Meer weten over de MotoGP?

Uitslag: VT1 MotoGP GP van Hongarije 2026 Alle statistieken Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 19 1'38.626 148.743 2 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19 +0.169 1'38.795 0.169 148.489 3 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 18 +0.298 1'38.924 0.129 148.295