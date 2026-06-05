Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Formule 1
GP van Monaco
Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"
Special feature
MotoGP GP van Hongarije

MotoGP Hongarije 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Hongarije? In dit overzicht vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend op Balaton Park, inclusief Nederlandse tijden.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Jorge Martin, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Belangrijkste info in één oogopslag

  • Race: zondag 7 juni 2026
  • Starttijd: 14.00 uur
  • Circuit: Balaton Park Circuit

De tweede double-header op Europese bodem werd afgelopen weekend geopend met de door Marco Bezzecchi gewonnen MotoGP GP van Italië. Meteen daarna is het circus afgereisd naar het Balaton Park Circuit, de omloop die sinds 2025 de thuishaven is van de Grand Prix van Hongarije. Hoe laat de MotoGP-race en de overige sessies beginnen, vind je terug in dit overzicht.

Hoe laat begint de MotoGP GP van Hongarije 2026?

Op zondag 31 mei 2026 wordt de MotoGP Grand Prix van Hongarije verreden. De race op het Balaton Park Circuit begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.

Ook op zaterdag 30 mei 2026 wordt er al een MotoGP-race verreden in Hongarije: de sprintrace. Deze korte race begint om 15.00 uur.

MotoGP tijdschema Hongarije 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije 2026, inclusief de Nederlandse starttijden.

Datum Sessie Tijd
Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 10.45u - 11.30u
Vrijdag 5 juni Training 15.00u - 16.00u
Zaterdag 6 juni Tweede vrije training 10.10u - 10.40u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u
Zaterdag 6 juni Sprintrace 15.00u
Zondag 7 juni Warm-up 09.40u - 09.50u
Zondag 7 juni GP van Hongarije 14.00u

Hoeveel ronden telt de MotoGP-race in Hongarije?

De MotoGP-rijders moeten tijdens de Grand Prix van Hongarije in totaal 26 ronden rijden op het 4,075 kilometer lange Balaton Park Circuit. Dit brengt de totale raceafstand op 105,95 kilometer.

In de sprintrace staan er dertien ronden op het programma voor de MotoGP-rijders. De totale raceafstand voor de korte race komt neer op 52,975 kilometer.

Wie won de MotoGP GP van Hongarije in 2025?

In de eerste editie van de Hongaarse Grand Prix sinds 1992 veroverde Marc Márquez zijn zevende overwinning op rij. De Ducati-rijder passeerde Marco Bezzecchi voor de leiding en reed daarna op dominante wijze weg. Pedro Acosta won de strijd om de tweede plaats van Bezzecchi, die de laatste podiumplaats overhield aan zijn optreden op Balaton Park.

Moto2 tijdschema Hongarije 2026

Voor Moto2-rijders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh staat in Hongarije ook weer een volwaardig raceweekend te wachten. Hieronder vind je alle starttijden van de sessies.

Datum Sessie Tijd
Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 09.50u - 10.30u
Vrijdag 5 juni Training 14.05u - 14.45u
Zaterdag 6 juni Tweede vrije training 09.25u - 09.55u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie 13.40u - 14.20u
Zondag 7 juni Race

12.15u

Meer weten over de MotoGP?

Uitslag: Training MotoGP GP van Hongarije 2026

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
Volledige uitslag

Uitslag: VT1 MotoGP GP van Hongarije 2026

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 19

1'38.626

   148.743  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.169

1'38.795

 0.169 148.489  
3 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.298

1'38.924

 0.129 148.295  
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"
Vorig artikel Sterke start Marc Márquez met snelste tijd in VT1 MotoGP Hongarije
Volgend artikel Pedro Acosta razendsnel in MotoGP-training Hongarije, Bagnaia naar Q1

Beste reacties
Meer van
Bjorn Smit

Acosta kritisch na toptijd: "Moeten hele jaar consistent zijn voor titelstrijd"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Acosta kritisch na toptijd: "Moeten hele jaar consistent zijn voor titelstrijd"

F1 Monaco 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
F1 Monaco 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?