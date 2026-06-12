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Kwalificatie F1 Barcelona 2026: Hoe laat, zenders en live kijken

Hoe laat vindt de kwalificatie voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026 plaats en waar kun je live kijken? In dit overzicht vind je alle zenders en starttijden in Nederlandse tijd.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP Via Getty Images

Belangrijkste info in één oogopslag

  • Kwalificatie: 16.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Datum: zaterdag 13 juni 2026
  • Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

Voor de zevende Grand Prix van 2026 reist de Formule 1 af naar het circuit waar de eerste test met de huidige bolides plaatsvond. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is dit jaar echter niet de thuishaven van de GP van Spanje - die wordt sinds 2026 in Madrid gehouden - maar wel is het circuit de gastheer van de GP van Barcelona-Catalonië. Hoe laat de kwalificatie plaatsvindt, lees je in dit overzicht.

Hoe laat begint de kwalificatie voor F1 Barcelona 2026?

  • Datum: zaterdag 13 juni 2026
  • Starttijd: 16.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Duur: tot circa 17.00 uur
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt verreden op zaterdag 13 juni 2026. Het verdelen van de startposities begint om 16.00 uur en zonder oponthoud door rode vlaggen is rond 17.00 uur duidelijk wie zondag vanaf pole-position begint.

Viaplay zendt de F1-kwalificatie live uit met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Vanaf 15.30 uur is de voorbeschouwing in de studio, waar Christijan Albers en Rudy van Buren aanschuiven bij gelegenheidspresentatrice Anne-Greet Haars. Amber Brantsen en Chiel van Koldenhoven zijn op locatie om het laatste nieuws en interviews op te halen, met David Coulthard als internationale expert.

De kwalificatie is ook te zien via F1 TV Pro.

F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 12 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 12 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 13 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 13 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalonië 15.00u

Waar kijk je F1 Barcelona 2026 live in Nederland?

De Formule 1 is in Nederland via twee platforms te volgen: Viaplay en F1 TV Pro. Beide streamingdiensten hebben de rechten om het volledige weekend live uit te zenden, vanaf de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Viaplay

  • Live-uitzendingen van alle sessies
  • Commentaar en studioanalyses in het Nederlands
  • Beschikbaar via app, web en Viaplay TV+

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

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Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

F1 TV Pro

  • Live streaming met extra’s als driver tracker, pitlane feed en meertalig commentaar
  • Directe toegang tot herhalingen en analyses

Kijk de GP van Barcelona-Catalonië live met F1 TV Pro!

Veelgestelde vragen over de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026

Hoe laat is de kwalificatie voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië?

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt op zaterdag 13 juni 2026 verreden en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Is er een F1-sprintrace in Barcelona?

Nee, de Formule 1 organiseert geen korte zaterdagse race in Barcelona.

Is de kwalificatie in Barcelona gratis te zien?

Nee, de kwalificatie voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië wordt in Nederland niet live uitgezonden op een open kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.

Wel wordt er zaterdagavond vanaf 23.00 uur een integrale herhaling getoond van de kwalificatie op het open tv-kanaal Viaplay TV.

Wat maakt het Circuit de Barcelona-Catalunya bijzonder?

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een circuit dat zeer geschikt is voor testsessies, omdat vrijwel alle soorten bochten in de lay-out voorkomen. De Formule 1 organiseerde dan ook jarenlang wintertests in Barcelona. Hoewel die eer tegenwoordig voor Bahrein is, vond de vijfdaagse shakedown dit jaar wel plaats in Barcelona.

Tip: Blijf op de hoogte

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