Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

Pierre Gasly en Alpine moeten nog even geduld hebben alvorens ze de uitslag krijgen van hun verzoek tot herziening van de tijdstraffen die de Fransman tijdens de Grand Prix van Monaco kreeg.

Alpine diende een zogeheten Right of Review in nadat Gasly in Monaco twee tijdstraffen van vijf seconden kreeg voor vermeend te hard rijden in de pitstraat. Daardoor viel hij terug van de derde naar de zevende plaats en liep hij een podiumfinish mis.

Gasly was een van meerdere coureurs die tijdens de race werden bestraft voor hetzelfde vergrijp. Dat leidde al snel tot vermoedens dat er iets mis was met het systeem waarmee de pitstraatsnelheid werd gemeten.

Donderdag oordeelden de FIA-stewards dat het verzoek van Alpine ontvankelijk was. Daarbij speelde mee dat het team nieuw bewijsmateriaal had aangeleverd. Het ging om gegevens van Formula One Management waaruit bleek dat er daadwerkelijk een fout in het meetsysteem zat.

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Tijdens een videoconferentie tussen Alpine, de stewards en vertegenwoordigers van vrijwel alle Formule 1-teams werd vastgesteld dat het meetsysteem waarmee de pitstraatsnelheid werd berekend "onnauwkeurig was en de snelheid van Gasly's auto verkeerd had ingeschat."

Kort nadat de zaak ontvankelijk was verklaard, begon de inhoudelijke behandeling van het verzoek. Een definitieve uitspraak wordt vrijdag in Barcelona verwacht.

Een Right of Review-procedure kent meerdere juridische stappen en bovendien zijn ook de stewards van de Grand Prix van Monaco betrokken bij het proces. Gebruikelijk is dat de stewards eerst alle aanwezige teams informeren over hun beslissing voordat deze officieel naar buiten wordt gebracht.

Pierre Gasly in de paddock in Barcelona. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Voor Gasly staat er veel op het spel. De Alpine-coureur omschreef het verlies van zijn podiumplaats eerder als het zwaarste sportieve moment uit zijn carrière. Door de straf mocht niet hij, maar Red Bull-coureur Isack Hadjar plaatsnemen op het iconische podium in Monaco.

Na enkele dagen nadenken blijft Gasly voorzichtig met zijn woorden. "Ik wil er niet te veel over zeggen totdat de hoorzitting is afgerond en het team alle gesprekken met de FIA heeft gevoerd", zei hij. "Het team heeft er ontzettend hard aan gewerkt en alles gedaan om het nieuwe bewijsmateriaal boven tafel te krijgen."

Juristen

Volgens Gasly zijn er de afgelopen dagen talloze gesprekken gevoerd met het team, advocaten en andere betrokkenen. "Ik ben nog steeds erg bezig met wat er gebeurd is en met de hele situatie", vervolgde hij. "Maar tegelijkertijd ben ik blij dat er alweer een nieuw raceweekend is. Ik probeerde het inmiddels wel een plek te geven en ervoor te zorgen dat ik hier weer honderd procent gefocust aan de start kan verschijnen."

Ondanks de teleurstelling kijkt Gasly ook met voldoening terug op het weekend in Monaco. "Ik denk dat we trots mogen zijn op onze prestatie. We zijn trots op wat we in Monaco hebben bereikt."

Toch blijft het verlies van het podium zwaar wegen. "Het is eerlijk om te zeggen dat dit de zwaarste dag uit mijn Formule 1-carrière was, en eigenlijk uit mijn hele sportieve loopbaan."