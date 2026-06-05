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Verslag vrije training
MotoGP GP van Hongarije

Pedro Acosta razendsnel in MotoGP-training Hongarije, Bagnaia naar Q1

Pedro Acosta heeft huisgehouden in de MotoGP-training voor de Grand Prix van Hongarije door als enige onder de 1 minuut en 37 seconden te duiken. Voor Francesco Bagnaia resteert een plek in Q1.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nadat Marc Márquez vrijdagochtend de snelste tijd reed in de eerste vrije training, verschenen de MotoGP-rijders 's middags nogmaals op de baan voor de training voor de Grand Prix van Hongarije. Daarin was het van groot belang om een plekje bij de eerste tien te veroveren, omdat dit rechtstreekse plaatsing voor Q2 opleverde.

De eerste fase van de training draaide echter om het verder verfijnen van de afstelling en het verkrijgen van een goed gevoel op de motor. De tijden waren op dat moment nog van ondergeschikt belang, al ging het meteen sneller dan in VT2. Dat was te danken aan Fermín Aldeguer, die de lat namens Gresini Racing eerst op 1.38.463 en vervolgens op 1.38.162 legde. Marco Bezzecchi sloot aan op de tweede plek, voor Márquez, Pedro Acosta en Jorge Martín.

Met enkele donkere wolken boven het Balaton Park Circuit besloten diverse rijders al redelijk vroeg nieuwe banden te laten monteren en te jagen op een snelle tijd. Acosta behoorde tot dat gezelschap en benutte het nieuwe rubber door eerst naar 1.37.741 te versnellen, om daarna zelfs een 1.37.418 te rijden. Márquez klom op gebruikte banden naar de tweede plek, al gaf hij een halve seconde toe op Acosta.

 

De echte jacht op snelle tijden liet echter op zich wachten tot het laatste kwartier van de training, toen alle rijders met nieuwe banden op de baan verschenen. De tijd van Acosta bleef aanvankelijk nog buiten bereik. Aldeguer kwam naar de tweede plaats door slechts 22 duizendsten toe te geven op de KTM-rijder, die de snelste tijd daarna aanscherpte tot 1.37.401.

Met nog twee minuten te gaan werd Acosta toch nog van de eerste plek verdreven: Raúl Fernández snelde naar 1.37.328. Daar had Acosta een antwoord op door 1.36.827 te noteren, een tijd die ruimschoots genoeg bleek om de training bovenaan af te sluiten en dus een plek in Q2 te veroveren.

Op vier tienden reed Fabio Di Giananntonio de tweede tijd, voor Fernández, Aldeguer en Ai Ogura. Bezzecchi drong als zesde door tot Q2, voor Márquez, de opnieuw sterke Diogo Moreira en Jorge Martín. Jack Miller stelde het laatste plekje in het tweede segment van de kwalificatie veilig door de tiende tijd te noteren.

Fabio Quartararo werd zodoende door zijn Yamaha-collega naar een plek in Q1 gedrukt, waar hij zich overigens in goed gezelschap bevindt. Francesco Bagnaia kwam na een flink moment in zijn snelste ronde niet verder dan P14 en moet zich zaterdag dus ook in Q1 melden, net als de laat gevallen Brad Binder, Enea Bastianini, Maverick Viñales en Franco Morbidelli. Ook invallers Iker Lecuona (17e) en Cal Crutchlow (22e) zijn van de partij in Q1.

Uitslag: Training MotoGP GP van Hongarije

 
Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 20

+0.613

1'37.440

 0.112 150.554  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+0.654

1'37.481

 0.041 150.490  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 27

+0.675

1'37.502

 0.021 150.458  
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.733

1'37.560

 0.058 150.369  
8 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 24

+0.881

1'37.708

 0.148 150.141  
9 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 24

+0.907

1'37.734

 0.026 150.101  
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+0.933

1'37.760

 0.026 150.061  
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