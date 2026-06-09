Marc Márquez vindt het nog te vroeg om zichzelf kanshebber te noemen voor de MotoGP-wereldtitel van 2026, ondanks zijn dominante optreden tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Spanjaard klom dankzij zijn eerste overwinning van het seizoen op naar de vijfde plaats in het kampioenschap.

Márquez, die nog altijd herstellende is van de schouderblessure die hij vorig jaar in Lombok opliep, bezorgde Ducati op het Balaton Park Circuit een overtuigende zege. In een rechtstreeks duel bleef hij KTM-coureur Pedro Acosta voor en pakte hij zijn eerste grand prix-overwinning van het jaar.

De zege kwam op een moment waarop Aprilia een rampzalig weekend beleefde. Kampioenschapsleider Jorge Martin veroorzaakte in de openingsronde een incident waarbij ook teamgenoot Marco Bezzecchi en Trackhouse-coureur Raul Fernandez uitvielen.

Door zowel de sprintrace als de hoofdrace te winnen verzamelde Márquez het maximale aantal van 37 punten. Daardoor bedraagt zijn achterstand op Bezzecchi in het kampioenschap nog 72 punten, terwijl die eerder dit seizoen nog boven de honderd punten lag.

Toch wil de achtvoudig wereldkampioen nog niet spreken van een serieuze titeljacht. Volgens Márquez zal zijn fysieke gesteldheid hem voorlopig blijven beperken, zeker op de komende circuits.

"Ik ben er nog niet klaar voor", verklaarde hij. "Ik zou graag zeggen: 'Ja, we zijn klaar om terug te komen en de aanval in te zetten, we hebben niets te verliezen.' Maar ik denk nog steeds dat ik meer te verliezen heb dan te winnen, zeker omdat iedereen nu enthousiast zal zijn dat ik weer gewonnen heb.

"We gaan nu naar Brno en Assen, twee circuits met vooral rechterbochten. Dat is behoorlijk zwaar voor mijn rechterschouder.

"Daarna volgen Sachsenring en de zomerstop. In de tweede helft van het seizoen zal ik beter begrijpen waar ik sta."

Márquez benadrukte dat één sterk weekend niet betekent dat hij alweer op zijn oude niveau zit.

"Het seizoen is nog ontzettend lang. Maar op dit moment zijn we er nog niet. We zijn nog niet in vorm. Eerlijk gezegd voel ik me nog niet klaar om voor de titel te vechten. Dit weekend waren we sterk, maar in Mugello eindigden we nog tien seconden achter de winnaar.

"Ik moet eerst mijn nieuwe honderd procent bereiken. Niet mijn oude honderd procent, maar mijn nieuwe honderd procent. Pas dan zal ik echt begrijpen waar ik sta. Maar je kent me: als ik hier ben, dan is het om te vechten. In elke race en elke training."

Over de dubbele uitvalbeurt van Aprilia wilde Márquez niet te veel kwijt. Zijn focus ligt vooral op de prestaties van Ducati over een volledig seizoen.

"Het klopt dat Aprilia het op dit circuit lastig had", zei hij. "Maar ik draag een rood leren pak en ik zit op de beste motor, op de beste plek. Het maakt dus niet uit of anderen het moeilijk hebben of niet. Ik geloof dat wij over 22 races gezien de beste motor hebben."

Marc Marquez, Ducati Team Foto door: Ducati Corse

Tot slot gaf Márquez aan dat hij zijn mentale benadering van de sport probeert te veranderen. De Ducati-coureur erkent dat hij zichzelf jarenlang extreem veel druk heeft opgelegd.

"Ik wil er meer van genieten. Tijdens mijn hele carrière heb ik mezelf enorm onder druk gezet. Na alles wat er gebeurd is, besef ik dat ik meer van het rijden moet genieten. Ik wil wat milder zijn voor mezelf. Met dezelfde intensiteit, maar wel meer ontspannen."