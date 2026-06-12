Hadjar reageert op mogelijk verlies Monaco-podium aan Gasly

Hoewel er nog altijd onzekerheid bestaat over de definitieve uitslag van de Grand Prix van Monaco, lijkt Isack Hadjar zich niet al te veel zorgen te maken over de mogelijkheid dat hij alsnog zijn podiumplaats kwijtraakt aan Pierre Gasly.

Alpine boekte donderdag een eerste succes in zijn juridische strijd tegen de twee tijdstraffen die Gasly kreeg voor vermeend te hard rijden in de pitstraat. De verzoeken tot herziening zijn ontvankelijk verklaard, waardoor de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

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Mocht Alpine uiteindelijk gelijk krijgen en worden de twee straffen geschrapt, dan krijgt Gasly zijn derde plaats terug. Dat zou betekenen dat Hadjar terugvalt naar de vierde positie en officieel naast het podium grijpt.

In de praktijk stond de Fransman echter al op het podium in Monaco. Hij mocht samen met winnaar Andrea Kimi Antonelli en zijn idool Lewis Hamilton de champagne ontkurken en de ceremonie meemaken.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Juist daarom reageerde Hadjar opvallend ontspannen toen hem werd gevraagd hoe hij zou omgaan met het verlies van wat voorlopig zijn tweede Formule 1-podium blijft.

Tijdens een gesprek met internationale media, waaronder Motorsport.com, kreeg Hadjar de vraag hoe teleurgesteld hij zou zijn als hij alsnog naast het podium zou eindigen. Daarbij werd ook verwezen naar het moment bij de tweede start, toen Gasly hem voorbijging.

"Allereerst heb ik hem niet laten passeren", reageerde Hadjar met een glimlach. "Ik had simpelweg niet genoeg vermogen om hem achter me te houden. Dat is iets anders."

Daarmee verwees hij naar de motorproblemen waarmee hij gedurende een deel van de race kampte. Over de mogelijkheid om zijn podium kwijt te raken, bleef hij opvallend kalm.

"Dat zou jammer zijn voor mijn geschiedenis in Monaco", zei hij. "Het klinkt gewoon mooi dat ik mijn contract bij Red Bull in Monaco heb getekend, daar een race heb gewonnen en vervolgens mijn eerste podium voor Red Bull ook in Monaco heb behaald. Dat klinkt gewoon goed."

Op de vraag of het verlies van een podium niet meer pijn zou doen, bleef Hadjar bij zijn standpunt. "Het enige echte nadeel zou eerlijk gezegd zijn dat ik drie punten verlies", legde hij uit.

Volgens de Fransman heeft hij namelijk al het belangrijkste gekregen: de ervaring zelf. "Het podium heb ik gehad. Die emoties heb ik beleefd en die kan niemand meer van me afpakken. Uiteindelijk zouden het alleen drie punten minder zijn."

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