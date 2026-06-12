Alonso hint op afscheid Formule 1: mogelijk laatste race in Barcelona

De Formule 1-carrière van Fernando Alonso lijkt langzaam richting het einde te gaan. De 44-jarige Spanjaard sprak voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona openlijk over zijn naderende afscheid van de koningsklasse. Na meer dan vierhonderd races, twee wereldtitels en ruim dertig Grand Prix-zeges beseft Alonso dat zijn actieve loopbaan niet eindeloos kan doorgaan.

"Het wordt een bijzonder weekend, waarschijnlijk mijn laatste race in Barcelona in de Formule 1. Daarom wil ik iedereen bedanken", zei Alonso donderdag tijdens de persconferentie. "Ik ga proberen van het weekend te genieten. Het was altijd een feest als we naar Barcelona kwamen. Dit is volgens mij mijn 23ste Grand Prix van Spanje en ze waren allemaal magisch. Ook deze laatste race moet magisch worden."

Fernando Alonso reed zijn eerste Spaanse GP in 2001. Hij finishte in Barcelona achter Jos Verstapppen, op P13. Foto door: Bearne/Sutton Images

Die woorden betekenen echter nog niet dat Alonso aan het einde van dit seizoen definitief stopt. De Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya verdwijnt in 2027 van de kalender en keert pas in 2028 terug. Het is onzeker of Alonso dan nog actief zal zijn in de Formule 1. "Op dit moment heb ik nog niets besloten", benadrukt hij.

Beslissing volgt na de zomer

Volgens Alonso zal er na de zomer meer duidelijkheid komen over zijn toekomst. "Na de zomerstop zal ik bepalen of ik doorga of niet", legt hij uit. "Barcelona staat volgend jaar niet op de kalender. Als ik nu nog niet weet wat ik volgend jaar ga doen, is het praktisch onmogelijk om te zeggen wat ik over twee jaar ga doen."

"Eigenlijk beschouw ik iedere race dit seizoen alsof het mijn laatste optreden op dat circuit kan zijn: mijn laatste race in Australië, China of Monaco. In Barcelona voelt dat misschien iets sterker, omdat hier volgend jaar sowieso geen Grand Prix wordt verreden."

De gedachte aan een afscheid valt de kersverse vader naar eigen zeggen niet zwaar. "Nee, dat is voor mij niet moeilijk", zegt Alonso. "Het moeilijkste is niet de vraag of dit mijn laatste jaar is. Het moeilijkste is dat je geen races wint en niet competitief bent."

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"Of dit mijn laatste seizoen is of niet, heeft persoonlijk weinig invloed op mij. Ik heb vrede met mijn carrière en met mijn leven. Alles wat er nu nog bijkomt, is een bonus. En als er niets meer bijkomt, verandert dat niets aan mijn gevoel."

De tweevoudig wereldkampioen beseft hoe bijzonder zijn loopbaan is geweest. "Ik heb veel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen. Toen ik als kind hier mijn eerste tests reed of nog aan het karten was, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik Formule 1-coureur zou worden, voor de beste teams zou rijden en zo lang in deze sport actief zou blijven."

Barcelona blijft een speciale plek

Van alle herinneringen aan zijn thuisrace springt één editie er voor Alonso bovenuit. "Na mijn wereldtitel in 2005 waren de verwachtingen enorm hoog", blikt hij terug op de Grand Prix van Spanje van 2006. "Ik stond op pole-position en iedereen verwachtte dat we op zondag zouden winnen. Die herinnering zal waarschijnlijk altijd bovenaan blijven staan."

Fernando Alonso won twee keer in Barcelona, in 2006 en in 2013. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ook buiten de races om bewaart Alonso veel bijzondere herinneringen aan het circuit. "Mijn eerste test met een formulewagen was hier, volgens mij in 1994. Mijn eerste test voor Renault en mijn eerste test voor Benetton waren ook op deze baan."

"Daarnaast zijn er nog veel meer momenten die ik nooit zal vergeten. Bijvoorbeeld een ronde met koning Juan Carlos in een Renault Mégane. Ik herinner me nog dat hij zich op de passagiersstoel niet bepaald op zijn gemak voelde. Zelf besefte ik op dat moment nauwelijks dat de koning naast me zat. Op dit circuit hebben zich door de jaren heen ontelbaar veel verhalen afgespeeld. Daarom is het voor mij een heel bijzondere plek."

Weinig verwachtingen voor Aston Martin

Toch lijkt de editie van dit jaar niet in het rijtje memorabele successen terecht te komen. Aston Martin heeft een moeizaam seizoen achter de rug en Alonso verwacht ook in Barcelona geen wonderen.

"Natuurlijk zijn we momenteel niet zo competitief als we als team zouden willen zijn", erkent de Spanjaard. "Dat is waarschijnlijk de grootste frustratie die we ieder raceweekend voelen."

Hoewel Alonso in Monaco zijn eerste WK-punt van het seizoen wist te scoren, verwacht hij voor eigen publiek opnieuw een lastig weekend.

"We zullen niet competitief zijn en ik denk niet dat ik in de kwalificatie of waarschijnlijk ook in de race kan vechten voor de posities waarop we hopen", aldus de Aston Martin-coureur. "Toch hoop ik dat de fans van het weekend kunnen genieten." Dank, tot ziens.

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