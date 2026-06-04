De rentree van Marc Márquez na zijn dubbele operatie aan zijn voet en rechterschouder, noodzakelijk na zijn crash tijdens de sprintrace in Frankrijk, mocht op vrijwel alle fronten geslaagd worden genoemd. De regerend wereldkampioen gaf zichzelf na afloop van de Grand Prix van Italië zelfs een rapportcijfer 10.

Gedurende het weekend in Mugello benadrukte de Spanjaard meermaals dat hij weliswaar medisch was goedgekeurd om te rijden, maar zichzelf nog moest overtuigen van zijn fysieke mogelijkheden. Naarmate het weekend vorderde en zijn schouder sterker aanvoelde, kreeg hij een steeds beter beeld van zijn competitiviteit ten opzichte van de concurrentie.

Dat proces verliep positief. Márquez sloot de vrijdag af als zesde in de training en plaatste zich rechtstreeks voor Q2. In de kwalificatie deed hij daar nog een schep bovenop met de vierde startpositie. Die positie wist hij in de sprintrace om te zetten in een vijfde plaats, hoewel hij in de slotfase werd gepasseerd door de Aprilia's en Fabio Di Giannantonio.

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De grootste vraag voorafgaand aan zondag was hoe zijn lichaam zou reageren op de volledige Grand Prix-afstand. Márquez had al aangegeven dat vooral de lange race een belangrijke test zou worden. Juist daarin maakte hij de meeste indruk. Meer dan een halve race lang wist hij Pedro Acosta achter zich te houden, ondanks het feit dat de KTM-coureur fysiek fitter oogde en in Mugello over een sterk tempo beschikte. De technische voorsprong van de Ducati speelde daarbij ongetwijfeld een rol, maar ook fysiek hield Márquez opvallend goed stand. Uiteindelijk finishte hij als zevende op een van de meest veeleisende circuits van de kalender.

Vanuit zijn eigen perspectief viel er dan ook weinig aan te merken op het weekend. Op kampioenschapsniveau ligt de situatie echter een stuk ingewikkelder. Door zijn afwezigheid tijdens de hoofdrace in Le Mans en het volledige raceweekend in Catalunya heeft Márquez kostbare punten laten liggen. Zijn veertien punten in Mugello waren onvoldoende om de schade in het klassement te beperken, zeker omdat Marco Bezzecchi juist voor eigen publiek de overwinning pakte.

Na de Grand Prix van Italië voert Bezzecchi het kampioenschap aan met 173 punten. Teamgenoot Jorge Martín volgt op zeventien punten achterstand met 156 punten. Fabio Di Giannantonio is met 134 punten de beste Ducati-coureur in het klassement, terwijl Pedro Acosta met 103 punten de hoogst geklasseerde KTM-rijder is. Márquez bezet momenteel de achtste plaats met 71 punten en kijkt daardoor tegen een achterstand van 102 punten op Bezzecchi aan. De Italiaan boekte dit seizoen al vier Grand Prix-zeges, terwijl Márquez nog wacht op zijn eerste overwinning van 2026.

Na de Grand Prix van Italië voert Bezzecchi het kampioenschap aan met 173 punten. Foto door: Aprilia Racing

Mocht Márquez er alsnog in slagen om dit jaar wereldkampioen te worden, dan zou hij de grootste achterstand ooit hebben goedgemaakt sinds het begin van het MotoGP-tijdperk in 2002. Het huidige record staat op naam van Francesco Bagnaia, die in 2022 een achterstand van 91 punten op Fabio Quartararo wist om te buigen in zijn eerste wereldtitel. Dat gebeurde bovendien in een seizoen zonder sprintraces, met minder punten per weekend en een kortere kalender.

Zelf blijft Márquez voorlopig terughoudend. De Spanjaard benadrukt dat hij zichzelf momenteel niet als titelkandidaat beschouwt zolang zijn fysieke problemen niet volledig achter de rug zijn. Toch vinden veel fans het lastig om hem af te schrijven. Daarvoor is de herinnering aan zijn dominante 2025-seizoen nog te vers. Toen wist hij zeven raceweekenden op rij zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen, een reeks die begon op Motorland Aragón en werd voortgezet in Mugello.

Met nog vijftien raceweekenden te gaan liggen er echter nog volop punten voor het grijpen. Bij maximaal 37 punten per weekend zijn er nog 555 punten te verdienen. Daarmee is het te vroeg om Márquez definitief uit te sluiten, zeker gezien het niveau dat hij direct bij zijn rentree liet zien.

De volgende halte is Balaton Park, een circuit waarop pas één MotoGP-weekend is verreden en waar Márquez vorig jaar domineerde. Bovendien lijkt het aannemelijk dat zijn fysieke beperkingen daar minder zwaar zullen doorwegen dan in Mugello.

Tegelijkertijd zijn er voldoende redenen waarom de opdracht bijzonder lastig blijft. Aprilia maakt dit seizoen een sterke indruk met een RS-GP die vrijwel ieder weekend vooraan meedoet. Niet alleen Bezzecchi en Martín, maar ook Raúl Fernández en Ai Ogura laten regelmatig zien dat de machine competitief is. Ducati beschikt daardoor niet langer over de overduidelijke technische voorsprong van voorgaande jaren.

Aan de andere kant is het eveneens duidelijk dat de Ducati van 2026 nog niet haar volledige potentieel heeft laten zien. Dat geldt in ieder geval zolang Márquez zelf nog niet volledig fit is. De uitdaging voor de nummer 93 is daarmee helder: een achterstand van 102 punten wegwerken. Alleen al het daadwerkelijk mengen in de titelstrijd zou in dat geval tot de meest opmerkelijke prestaties uit de moderne MotoGP-geschiedenis behoren.

MotoGP-stand 2026 na de Grand Prix van Italië