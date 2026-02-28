WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

De eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2026 leverde meteen een prachtig duel om de overwinning op. Die strijd werd gewonnen door Pedro Acosta, al was daar wel een betwistbare straf voor Marc Márquez voor nodig. Met zijn eerste zege als MotoGP-rijder voert Acosta ook het kampioenschap voor rijders aan. Het is de eerste keer in zijn MotoGP-loopbaan dat de jonge Spanjaard dit doet. Bovendien is hij de eerste KTM-rijder die aan kop gaat in de koningsklasse.

Tussenstand MotoGP 2026 voor rijders na sprint GP Thailand

In het kampioenschap voor constructeurs is KTM de eerste leider. Ook voor de Oostenrijkse fabrikant is dit een unicum, want nog nooit stond het merk in dit klassement op de eerste plaats. De verschillen met Ducati, Aprilia, Honda en Yamaha zijn nog altijd klein en dus kunnen er zondag tijdens de GP van Thailand weer grote verschuivingen plaatsvinden.

Tussenstand MotoGP 2026 voor constructeurs na sprint GP Thailand

Pos Chassis Punten 1 KTM 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -