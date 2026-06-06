Marc Márquez domineert in Hongarije voor derde MotoGP-sprintzege van 2026
Een spektakelstuk werd het niet, maar dat deert Marc Márquez niet: de Ducati-rijder heeft op dominante wijze de sprintrace voor de MotoGP GP van Hongarije gewonnen, voor Pedro Acosta en Marco Bezzecchi.
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Met de kwalificaties van de Moto3 en Moto2 achter de rug werd de focus op het Balaton Park Circuit verlegd naar de sprintrace voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije. Onder zonnige omstandigheden meldde Marc Márquez zich op pole-position, nadat hij ondanks een crash de snelste was in de kwalificatie.
Pedro Acosta, de snelste man van de vrijdag, nam samen met Fermín Aldeguer naast Márquez plaats op de volledig Spaanse eerste rij. Kampioenschapsleider Marco Bezzecchi moest proberen om zich vanaf de zesde plaats naar voren te knokken. Dat deed hij op een medium voorband en zachte achterband, de keuze die overigens door alle rijders werd gemaakt voor de sprintrace van dertien ronden.
De start verliep helemaal probleemloos. Márquez behield de leiding, voor Acosta en de goed gestarte Bezzecchi. Francesco Bagnaia en Fabio Di Giannantonio hadden vanaf de tweede rij echter een povere start en vielen terug naar respectievelijk de zevende en achtste plaats. Beide rijders vielen later in de openingsronde nog een plekje terug dankzij inhaalacties van Jorge Martín.
In de derde ronde kwam ook Enea Bastianini voorbij aan landgenoten Bagnaia en Di Giannantonio, die daardoor op de negende en tiende plaats belandden. Helemaal vooraan had een andere Ducati-rijder de sprintrace helemaal onder controle: Márquez sloeg in eerste fase meteen een gat van twee seconden naar Acosta, die op zijn beurt weer anderhalve seconde marge had op Bezzecchi.
Bezzecchi stond juist onder druk van Aldeguer, die er niet in slaagde om ergens een gaatje te vinden voor de inhaalactie. De Gresini-rijder zou in de vierde ronde juist een plekje verliezen aan Raúl Fernández, nadat hij in een van de chicanes een momentje had. Kort daarna zette Martín zijn opmars voort door de goed gestarte Diogo Moreira terug te verwijzen naar de zevende plaats.
Aan die situatie veranderde in de resterende acht ronden niets meer: Márquez consolideerde zijn voorsprong en boekte in Hongarije zijn derde sprintzege van het seizoen, op bijna twee tellen gevolgd door Acosta. Bezzecchi deed goede zaken in de titelstrijd door derde te worden.
Fernández weerstond de druk van Aldeguer en werd vierde, terwijl de jonge Gresini-rijder ondanks een tweede foutje vijfde bleef. Martíns opmars stokte op de zesde plaats, voor Moreira en Bastianini. Het laatste puntje in de sprintrace was voor Bagnaia, die daar in gevecht met Di Giannantonio wel hard voor moest knokken.
Zondag komt de MotoGP nogmaals in actie op het Balaton Park Circuit. Om 14.00 uur doven de startlichten voor de Grand Prix van Hongarije.
Uitslag: Sprintrace MotoGP GP van Hongarije
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Uitgevallen
|Punten
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
21'22.047
|12
|2
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+1.548
21'23.595
|1.548
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing
|72
|Aprilia
|13
|
+2.722
21'24.769
|1.174
|7
|4
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+3.973
21'26.020
|1.251
|6
|5
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+4.366
21'26.413
|0.393
|5
|6
|J. Martín Aprilia Racing
|89
|Aprilia
|13
|
+5.708
21'27.755
|1.342
|4
|7
|D. Moreira Honda LCR
|11
|Honda
|13
|
+6.285
21'28.332
|0.577
|3
|8
|E. Bastianini KTM Tech3
|23
|KTM
|13
|
+7.587
21'29.634
|1.302
|2
|9
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+8.237
21'30.284
|0.650
|1
|10
|F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
|49
|Ducati
|13
|
+8.469
21'30.516
|0.232
|Volledige uitslag
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