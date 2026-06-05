Zes diskwalificaties voor Moto3-rijder: "Tekenen van manipulatie"

Na een vierde plaats in de Moto3-race in Italië stond Adrián Fernández op de derde plaats in het kampioenschap, maar nog voor de Hongaarse GP is daar verandering in gekomen. De jongere broer van MotoGP-rijder Raúl Fernández is namelijk uit de uitslag van de eerste zes races van 2026 gehaald, zo maakte de MotoGP vrijdag bekend.

De aanleiding voor de zesvoudige diskwalificatie is het feit dat Leopard Racing zich niet heeft gehouden aan een tweetal artikelen in de reglementen. Het gaat om artikel 2.6.3.3 over de levensduur van motorblokken, en artikel 3.2.2.2 met betrekking tot corrupt of frauduleus handelen.

Uit documenten van de stewards blijkt dat de eerste twee motorblokken die Fernández dit seizoen gebruikte, zonder toestemming zijn geopend. In het geval van motorblok 810, die hij in de eerste vier Grands Prix gebruikte, komen de draadzegels niet overeen met de standaard bedradingsprocedure. Bij motorblok 811, dat Fernández in Le Mans en Barcelona gebruikte, zijn de veiligheidszegels gemanipuleerd en is er bewijs van ongeoorloofde demontage.

Het gevolg van deze overtredingen is dat Fernández zijn resultaten uit de eerste zes Moto3-races van 2026 kwijtraakt. Het gaat om tweede plaatsen in Jerez en Le Mans, een vijfde plek in Austin, een zesde plaats in Thailand en achtste plaatsen in Brazilië en Barcelona.

De vierde plaats die Fernández afgelopen weekend behaalde in Italië, blijft wel staan. Op Mugello maakte Fernández namelijk gebruik van een ander motorblok. Wel verliest hij door de diskwalificaties veel terrein: van de 89 gescoorde punten houdt hij er dertien over, waardoor hij terugzakt van de derde naar de negentiende plaats in het kampioenschap.

Bovendien komt Fernández ook in de problemen wat betreft de allocatie van motorblokken. Per seizoen mogen Moto3-rijders zes motorblokken gebruiken. Fernández is inmiddels alweer toe aan zijn vijfde motorblok. De twee blokken waarmee geknoeid is door Leopard Racing, worden namelijk gezien als opnieuw opgebouwd en dus tellen ze dubbel mee. Tot slot is motorblok 811 uit de roulatie gehaald, omdat meerdere onderdelen niet voldeden aan de eisen om in races gebruikt te mogen worden.