MotoGP vergroot ruimte tussen startrijen vanaf Duitse Grand Prix

De maatregel volgt op de crash bij de herstart tijdens de Grand Prix van Catalonië. Daarbij kwam Johann Zarco klem te zitten in het achterste gedeelte van de Ducati van Francesco Bagnaia en liep hij een zware knieblessure op, waarvan hij nog altijd niet hersteld is.

Sinds het incident hebben vertegenwoordigers van promotor MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) verschillende bijeenkomsten gehouden met de Motorcycle Sport Manufacturers Association (MSMA) en teamvertegenwoordigers. Het doel was om een strategie te ontwikkelen waarmee de drukte richting de eerste bocht van Grands Prix zoveel mogelijk kan worden verminderd. Juist daar vinden de meeste incidenten bij de start van races plaats.

Na een reeks gesprekken vond zaterdagmiddag een laatste bijeenkomst plaats, waaruit een stappenplan in twee fases voortkwam.

Vanaf het raceweekend op de Sachsenring op 12 juli wordt de afstand tussen iedere rij op de startgrid met vier meter vergroot. Daardoor krijgen de rijders meer ruimte en onderlinge afstand bij de start. Tegelijkertijd bestaat het plan om het gebruik van ride-height devices bij de start van races vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië medio augustus te verbieden. Dat evenement is het eerste raceweekend na de zomerstop.

De teams hebben ingestemd met een eerste test van de aangepaste procedure tijdens de volgende Grand Prix, die over twee weken in Brno wordt verreden. Als die proef naar tevredenheid verloopt, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Grand Prix Commission, waarna de bijbehorende reglementswijziging kan worden doorgevoerd. In de praktijk wordt dat gezien als een formaliteit, aangezien er brede consensus bestaat tussen alle betrokken partijen.

Met de ingreep moeten startcrashes zoals in Barcelona voorkomen worden. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP-sportief directeur Carlos Ezpeleta liet vorige week tijdens het raceweekend op Mugello al weten dat MotoGP SEG samen met de teams en de MSMA verschillende maatregelen onderzocht. Die maatregelen lijken nu zo snel mogelijk ingevoerd te worden.

"Het aanpassen van de grid is een zeer, zeer ingrijpende wijziging voor het kampioenschap. Afhankelijk van de beschikbare ruimte tussen de startlijn en de laatste bocht kan dat op sommige circuits aanzienlijke aanpassingen vereisen", zei Ezpeleta vorige week in Italië over het voorstel om de afstand tussen de rijen op de startgrid te vergroten.

Verbod op startdevices vervroegd ingevoerd

Een verbod op ride-height devices maakte al deel uit van de nieuwe technische reglementen die volgend seizoen van kracht worden, maar het ongeval in Barcelona heeft de invoering ervan versneld.

In tegenstelling tot de regels die vanaf 2027 gelden, mogen rijders het achterste ride-height device tijdens de race zelf nog wel gebruiken. Aanvankelijk werd overwogen om het verbod alleen in te voeren op Silverstone en Phillip Island, aangezien de snelle eerste bochten op die circuits een groter risico vormen wanneer het veld daar in een compacte groep arriveert. Uiteindelijk werd echter besloten om de beperking op alle circuits toe te passen.

"Het voorstel om ride-height devices te verbieden geldt voor alle circuits [...]. Het is nu aan de fabrikanten om dat te evalueren. Dit is een discussie met een houdbaarheidsdatum, aangezien de systemen in 2027 toch verdwijnen. De vraag is dus of we al dit jaar iets kunnen doen", aldus Ezpeleta destijds.