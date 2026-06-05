Veel tijd om bij te komen na de Grand Prix van Italië was er niet voor de Moto2-rijders. Ze hebben de reis naar het Balaton Park Circuit gemaakt voor de GP van Hongarije, het tweede deel van het tweede tweeluik op Europese bodem. De training van vrijdagmiddag was meteen een belangrijke sessie, want een plek bij de eerste veertien betekende rechtstreekse plaatsing voor Q2.

Collin Veijer liet zich in deze training meteen van zijn beste kant zien. Waar Izan Guevara met 1.40.738 de snelste tijd in handen had na de inleidende beschietingen, vond de Nederlander van KTM Ajo zijn naam terug op de vierde plaats. Met nog negen minuten voor de boeg noteerde Veijer echter een goede verbetering: in zijn eerste kwalificatiesimulatie snelde hij naar 1.40.697, wat hem de koppositie opleverde.

Slechts vijf rijders doken nog onder de tijd van Veijer. Een van hen was Manuel González, die de snelste tijd meermaals aanscherpte en met 1.40.229 uiteindelijk een nieuw ronderecord reed. David Alonso volgde op twee tienden op de tweede plaats, vlak voor Filip Salac, Daniel Muñoz en Alberto Ferrández.

Veijer eindigde dus als zesde en voerde een groepje van zes rijders binnen 34 duizendsten van een seconde aan. Álex Escrig was zevende, voor Dani Holgado, Senna Agius, Iván Ortolá en Guevara. Tony Arbolino, Barry Baltus en José Antonio Rueda plaatsten zich ook voor Q2, wat ten koste ging van Zonta van den Goorbergh. De Nederlander van RW Racing GP strandde op de zestiende plaats en moet zaterdag al in Q1 op de baan verschijnen.

VT1: González snel, Nederlanders in top-acht

Voordat de belangrijke training van start ging, kregen de Moto2-rijders in de eerste vrije training al de kans om te wennen aan het Balaton Park Circuit. Voor Agius ging dat niet helemaal naar wens: met nog vier minuten voor de boeg blies hij zijn motorblok op en legde hij een flink rookgordijn op start-finish. Vanwege vermoedens van een oliespoor op de ideale lijn werd de sessie kortstondig onderbroken met een rode vlag.

De snelste tijd van González kwam niet meer in gevaar. Met 1.41.078 was de WK-leider een tiende sneller dan Alonso, met Vietti op de derde plaats. Achter Salac, López en Holgado kwam Veijer tot een solide zevende tijd op vier tienden van González. Zes duizendsten achter de KTM Ajo-rijder eindigde landgenoot Van den Goorbergh op een keurige achtste plek, terwijl Escrig en de al vroeg gevallen Guevara de top-tien completeerden.