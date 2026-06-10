MotoGP's nieuwe tijdperk: Eén motor per rijder en minder trainingstijd

In afwachting van de formele uitwerking en officiële bekrachtiging van de afspraken die tijdens de meest recente bijeenkomst van de Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA) zijn gemaakt, ligt een ingrijpende hervorming van verschillende belangrijke onderdelen van een MotoGP-weekend vanaf 2027 op tafel.

Omdat deze maatregelen rechtstreeks van invloed zijn op het technisch reglement, moeten ze nog worden goedgekeurd door de Grand Prix Commission Dit orgaan moet dergelijke veranderingen bekrachtigen en bestaat uit vertegenwoordigers van MotoGP SEG, de FIM, IRTA en MSMA.

De meeste geplande maatregelen komen voort uit een gezamenlijke wens om de kosten voor zowel fabrikanten als teams te verlagen. Binnen de MSMA is echter niet iedereen volledig overtuigd van de effectiviteit van sommige voorgestelde veranderingen.

Van alle maatregelen die momenteel besproken worden, zal het schrappen van één van de twee motoren die elke rijder momenteel in zijn garage heeft waarschijnlijk het meest zichtbaar zijn. Motorsport.com meldde dit initiatief vorige maand al als eerste. Naarmate de weken en raceweekenden verstrijken, wordt steeds duidelijker hoe MotoGP er vanaf 2027 uit zou kunnen zien.

Motorsport.com begrijpt dat de vermindering van twee motoren naar één uitsluitend van toepassing zal zijn op de trainingssessies, zowel op vrijdag als op zaterdag. Tijdens de racesessies, waaronder de sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag, blijven rijders toegang houden tot twee motoren.

Tijdens de races op zaterdag en zondag beschikken de rijders wél over twee motorfietsen. Foto door: Matteo Nugnes

Daarmee wijkt het voorgestelde format af van het systeem dat momenteel in het World Superbike wordt gebruikt. Bovendien kan MotoGP zo zijn kenmerkende flag-to-flag-races behouden, iets wat niet voorkomt in het productiekampioenschap.

Daarbij moet worden bedacht dat de prototypes in de MotoGP veel complexer zijn dan de machines in WorldSBK. Handelingen zoals het wisselen van wielen vergen aanzienlijk meer tijd. In WorldSBK geldt bij wisselende weersomstandigheden bovendien een minimale pitstoptijd wanneer de wedstrijdleiding alle rijders gelijktijdig naar de pits roept.

Door tijdens races een tweede motor beschikbaar te houden, worden ook situaties voorkomen zoals die zich hadden kunnen voordoen tijdens de Grand Prix van Catalonië in Montmeló. Als de beperking tot één motor ook tijdens races had gegolden, zou de crash waarbij zes rijders betrokken waren waarschijnlijk hebben geleid tot grote gaten op de startgrid voor de laatste herstart na de tweede rode vlag.

De tweede motor verdwijnt dus niet volledig. In plaats daarvan blijft deze buiten het zicht beschikbaar en mag hij pas naar voren worden gebracht en rijklaar worden gemaakt na goedkeuring van aangewezen technische inspecteurs. Motorsport.com begrijpt dat deze functionarissen door de International Road-Racing Teams Association (IRTA) zullen worden aangesteld.

Vanaf 2027 komt er een limiet voor het aantal monteurs dat aan een motor mag werken. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Volgens de informatie van Motorsport.com zal dit proces een bepaalde hoeveelheid tijd in beslag nemen. Daardoor zou een rijder die tijdens de eerste vrije training zwaar crasht en zijn motor volledig beschadigt bijvoorbeeld niet meer voor het begin van de volgende sessie terug de baan op kunnen.

Deze zeer zichtbare wijziging gaat gepaard met verschillende andere veranderingen die voor toeschouwers mogelijk minder opvallen, maar wel een grote impact hebben op de werkzaamheden in de garages.

Een voorbeeld daarvan is de geplande verkorting van de trainingssessies. Die maatregel moet de slijtage van prototype-onderdelen beperken, aangezien alle componenten onderhevig zijn aan kilometerlimieten.

Tegelijkertijd onderzoekt de MSMA ook mogelijkheden om de werktijden van teampersoneel te beperken. Dat zou neerkomen op een MotoGP-variant van het avondkloksysteem dat al jarenlang in de Formule 1 wordt gebruikt. Daarnaast wordt gesproken over de invoering van een systeem waarbij alleen specifiek aangewezen technici en monteurs aan de motoren mogen werken.