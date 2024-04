Bagnaia: Vibraties Ducati GP24 veroorzaakt door nieuwe achterband

De nieuwste versie van de MotoGP-machine van Ducati is een razendsnelle motorfiets die twee van de eerste drie Grands Prix heeft gewonnen. Dat neemt echter niet weg dat vrijwel alle rijders last hebben gehad van hevige trillingen op de Desmosedici GP24. Jorge Martín kampte er in Qatar mee terwijl Francesco Bagnaia hinder ondervond in Portugal en de Verenigde Staten. De tweevoudig wereldkampioen vermoedt echter ook dat de Ducati’s geen last hebben van chatter. “Het is iets lastigs, want het is geen echte chatter. Het is eerder een vibratie die vanaf de achterkant komt”, legt Bagnaia uit tijdens de donderdagse persconferentie voor de Grand Prix van Spanje.

De 27-jarige Italiaan heeft ook wel een vermoeden waar die vibraties door veroorzaakt worden. “Het lijkt erop dat het van de nieuwe band komt. De constructie is anders. Soms gebeurt het aan de ene kant, soms aan de achterkant. Dat is lastig te voorspellen”, verklaart hij zijn bevindingen. Bij die conclusie sluit kampioenschapsleider Martín zich aan. “Het is heel onvoorspelbaar. Het hangt af van de situatie, want in sommige trainingen hebben we er geen last van, waarna het er in de race ineens is en ook weer verdwijnt. Het is dus lastig te begrijpen”, stelt de Pramac-rijder, die denkt dat er tussen de sprintrace en de Grand Prix van de Verenigde Staten iets gevonden is.

Hoe om chatter heen te rijden?

Het is een probleem dat sinds de introductie van de GP24 al speelt bij Ducati. Enea Bastianini had er tijdens de wintertest in Maleisië last van, net als Martín. Opvallend genoeg speelde het probleem alleen op tijdens een racesimulatie, in het geval van Martín van de kortere sprintrace. “We dachten dat het aan de band lag. Soms is er een gewoon een band die niet perfect werkt en we dachten dat dit het geval was.” Dat kon uitgesloten worden toen de Spanjaard er tijdens het raceweekend in Qatar wederom last van had. Ook ziet hij wel een mogelijke oplossing voor het probleem, al is dat er eentje die verre van ideaal is.

“Het hangt enorm af van hoe je de race benadert. Als je heel snel start, dan hebben we het lastig. We moeten momenteel dus goed zorgen voor de banden”, legt Martín uit hoe hij het probleem probeert te omzeilen. “We kunnen niet 100 procent pushen, dus ik push Ducati. Ducati werkt heel hard om te proberen dit te voorkomen. Want als we met dit probleem al deze resultaten neerzetten, stel je dan voor wat we kunnen zonder problemen. Ik denk dus dat de motor geweldige potentie heeft, maar op dit moment kan ik niet 100 procent pushen. Ik moet heel rustig blijven en goed voor de banden zorgen, dan zijn ze heel constant. Maar als je vanaf het begin chatter hebt, is het een moeilijke situatie om mee te rijden.”

Ook Bagnaia ziet dit als een mogelijke oplossing om de problemen met vibraties te voorkomen. “Je kunt proberen om het te vermijden met een lagere bochtensnelheid of door andere dingen te proberen”, verklaart de fabrieksrijder van Ducati, die goede hoop heeft dat zijn werkgever minder last heeft op Circuito de Jerez. “Michele [Pirro] heeft hier niet zo lang geleden getest en hij klaagde niet over chatter, maar laten we afwachten. We zullen zien. Dit circuit lijkt genoeg grip te bieden. Niet zoveel grip als Qatar, maar wel met redelijk wat grip. Ik denk dat onze motor goed kan wisselen, dus ik hoop dat we er geen last van hebben.” Mocht dat onverhoopt toch gebeuren en de eerder genoemde oplossingen niet werken, dan weet hij ook wat er gedaan moet worden: “Wachten tot het ophoudt.”