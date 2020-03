Renault presenteert definitieve kleurstelling voor F1-seizoen 2020

De livery is grotendeels ongewijzigd ten opzichte van die van vorig jaar. Opnieuw is de wagen zwart en geel. Het meest in het oog springende verschil met de auto van vorig seizoen is dat de achtervleugel nu zwart is in plaats van geel. Daarnaast heeft de nieuwe titelsponsor DP World, een logistieke onderneming uit Dubai, een voorname plek op de voor- en achtervleugel gekregen.

Met de RS20 hoopt Renault dit jaar een goede stap voorwaarts te zetten, na vorig jaar de strijd met McLaren om de titel best-of-the-rest ruim te hebben verloren. Daniel Ricciardo begint dit weekend in het Australische Melbourne aan zijn tweede seizoen bij het team uit Enstone. Met Esteban Ocon heeft hij een nieuwe teamgenoot. De 23-jarige Fransman maakt zijn rentree op de grid na een jaar lang reserverijder te zijn geweest bij Mercedes.