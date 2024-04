Voor het twee jaar op rij staat er met Thierry Vermeulen een Nederlander aan het vertrek in de DTM. De in Venlo geboren coureur doet opnieuw mee met een Ferrari 296 GT3, die wordt ingezet door het Zwitserse Emil Frey Racing. Net als vorig jaar combineert Vermeulen het racen in de Duitse raceserie met een programma in de GT World Challenge Sprint.

Vermeulen eindigde in zijn eerste seizoen in de DTM op de zestiende plek in het kampioenschap. Zijn beste resultaat met de vorig jaar geïntroduceerde 296 GT3 was een vijfde plek, die hij behaalde op de Sachsenring. In de GT World Challenge Sprint werden drie podiumplaatsen gepakt: een tweede en derde plek op het circuit van Valencia en een tweede plaats in Zandvoort. Samen zijn Spaanse teamgenoot Albert Costa werd hij vierde in het eindklassement. Dit jaar wordt de auto gedeeld met de Italiaan Giacomo Altoè, die eerder titels pakte in het Italiaans GT-kampioenschap, de Lamborghini Super Trofeo en de International GT Open.

De auto van Vermeulen zal wederom gehuld zijn in de kleuren van Verstappen.com Racing, een project dat in 2022 door Max Verstappen is gelanceerd. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 heeft er vertrouwen in dat Vermeulen dit jaar verder kan bouwen op wat hij vorig jaar heeft laten zien. “Hopelijk gaat het met de ervaring die hij tot nu toe heeft opgedaan, allemaal iets natuurlijker bij hem en kan hij daardoor iets constanter vooraan meedoen”, zegt Verstappen als Motorsport.com hem vraagt wat hij verwacht van Vermeulens tweede seizoen in de DTM.

“Want de potentie is er zeker“, meent de coureur van Red Bull Racing. “Hij is heel snel. Als we testen ook. Elke keer als ik met hem rijd, zit hij de hele tijd binnen twee tienden van me.” Volgens Verstappen is ervaring het voornaamste wat Vermeulen nog mist ten opzichte van zijn concurrenten. “Al die jongens waar hij tegen racet, daar reed ik vroeger al tegen. Die hebben dus veel meer ervaring dan hij”, constateert Verstappen. “Thierry is natuurlijk nog steeds aan het leren. Dat duurt gewoon even en daar moet je geduldig mee zijn, maar hij pakt het snel op. Hij heeft zeker talent.“ Met een glimlach voegt hij toe: “En hij is zeker niet bang in de snelle bochten!”

Aan de wagen zal het volgens Verstappen niet liggen. “De auto is goed“, stelt hij. “Ik heb er zelf ook mee getest, met die Ferrari. Dat is echt wel een serieus snelle auto. Alleen ben je ook afhankelijk van de BoP. Dat kan een keer tegen zitten voor hem en dat kan een keer in zijn voordeel uitpakken. En als het goed staat qua BoP, moet je er natuurlijk het beste van maken.” Verstappen staat Vermeulen waar mogelijk met raad en daad bij. “Ik praat heel veel met hem”, zegt hij. “Hij stuurt me altijd zijn data en onboards. En als hij aan het testen is, houdt hij me gedurende de dag op de hoogte. Verder proberen we op de simulator dingen te trainen en probeer ik tips te geven wanneer dat kan en wanneer hij dat nodig heeft.”

Het DTM-seizoen gaat komend weekend van start op het Motorsport Arena Oschersleben.