Afgelopen weekend in China gaf Sergio Pérez aan dat hij na dit jaar graag een overeenkomst voor twee F1-seizoenen wil. Volgens de nummer twee in het kampioenschap zou dit ook voor het team logisch zijn, omdat het dan continuïteit op het rijdersvlak zou hebben, wanneer er in 2026 grote regelveranderingen in de Formule 1 worden doorgevoerd.

Als Motorsport.com Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko confronteert met de wens van de coureur, reageert de Oostenrijker: "We bevinden ons nog niet in de positie om alles af te ronden. Maar het heeft niets te maken met reglementen. Hij weet dat hij moet presteren." Aanvankelijk zette Pérez nog hoger in, onthult Marko. "Eerst wilde hij een contract voor drie jaar", zegt hij. "Maar we zullen een oplossing vinden."

De prestaties van Pérez in China stemden Marko in elk geval tevreden. De coureur uit Guadalajara finishte als derde na als tweede te zijn gestart. Lando Norris en Charles Leclerc profiteerden van een pitstop achter de safety car, waardoor Pérez van de tweede naar de vierde plek zakte. Leclerc kon daarna nog worden ingehaald, Norris bleek niet meer te achterhalen. Marko: "Sergio had pech met de safety car. Hij heeft het zeer goed gedaan. Zonder de safety car was hij als tweede geëindigd."

Verstappen was het hele weekend aanzienlijk sneller dan Pérez, zo ook tijdens de race van afgelopen zondag. Gevraagd naar het verschil in snelheid tussen de twee in de wedstrijd, zegt Marko: "Dat kwam door de safety car en Sergio reed in verkeer. Hij had geen vrije baan voor zich zoals Max. Nee, het was in orde. Beide coureurs hebben zeer goed gepresteerd."

Verstappen ongelofelijk

Marko zag Verstappen in China weer een bijzonder dominante overwinning boeken, nadat de Nederlander Red Bull een dag eerder de honderdste pole-position in de Formule 1 had bezorgd. "Het was zoals het het hele seizoen al is geweest", blikt Marko genoegzaam terug op de overtuigende zege van Verstappen op het Shanghai International Circuit. "Hij controleerde het hele gebeuren. Hij had de snelheid en zorgde goed voor zijn banden. Hij had alles onder controle. Het was een ongelofelijke prestatie." Volgens Marko presteert Verstappen dit jaar op een nog hoger niveau dan vorig seizoen. "Ja, hij lijkt nog sterker."