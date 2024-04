Aan het begin van het jaar verraste Lewis Hamilton vriend en vijand met de bekendmaking om na het huidige Formule 1-seizoen van Mercedes naar Ferrari over te stappen. Bij zijn nieuwe werkgever krijgt hij Charles Leclerc als teamgenoot. In gesprek met Sky Sports F1 verwacht voormalig wereldkampioen Nico Rosberg dat het een spannende strijd wordt wie van de twee de betere wordt. "Ik denk dat het niveau best dicht bij elkaar kan liggen", aldus de Duitser.

Rosberg kent het racen naast Hamilton maar al te goed. Bij Mercedes waren de twee heren elkaars teamgenoten en de onderlinge relatie was niet altijd even goed. Rosberg denkt niet dat Leclerc en Hamilton ook met elkaar botsen. "We kijken allemaal er naar uit hoe die dynamiek gaat zijn. Het lijkt erop dat Charles niet iemand is die graag het conflict opzoekt, dus ik denk dat dat het wel wat makkelijker maakt. In ieder geval wat minder spicy", vertelt de analist. "Maar Charles is – dat zouden we nu wel kunnen zeggen – na Max Verstappen de beste in de kwalificatie. Het zal dus voor beide coureurs [Leclerc en Hamilton] een zware strijd worden."

Gaat Hamilton Alonso achterna?

Bij de bekendmaking van de overstap bevestigde Hamilton direct dat hij een meerjarige deal had getekend. Daarmee is duidelijk dat de recordkampioen in ieder geval tot zijn 41ste actief zal zijn in de koningsklasse van de autosport. Ook Fernando Alonso blijft voorlopig. Hij tekende een contract voor meerdere jaren en blijft daarmee in ieder geval tot zijn 45ste F1-coureur. Rosberg denkt dat Hamilton ook wel tot die leeftijd in de sport kan blijven.

"Fernando over een aantal maanden alweer 43 en rijdt nog altijd op een topniveau. Dat is fantastisch en dat kan alleen omdat hij een topcoureur is. Lewis kan dat ook", verzekert de voormalige coureur. "Een half jaar geleden was hij nog samen met Max de beste van het veld. Hij is wat minder aan het seizoen begonnen, maar ik weet zeker dat Lewis het zonder problemen net zo lang vol kan houden."