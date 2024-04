MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Het bezoek van de MotoGP aan het Circuit of the Americas draaide uit op een knap staaltje machtsvertoon van Maverick Viñales. De Aprilia-rijder stelde op zaterdag de pole-position veilig, om daarna ook de sprintrace op zijn naam te schrijven. Op zondag kende Viñales een moeilijke start, maar hij knokte zich knap terug naar voren om uiteindelijk ook in de Grand Prix van de Verenigde Staten te zegevieren. Hij schoof door dit succes op naar de derde plek in het kampioenschap, dat nog altijd wordt aangevoerd door Jorge Martín. De Pramac Ducati-man heeft 21 punten marge richting Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini.

Komend weekend mag Martín in eigen land proberen de leiding in de titelstrijd te behouden of zelfs uit te breiden tijdens de Grand Prix van Spanje op Circuito de Jerez. Het circuit staat sinds 1989 onafgebroken op de MotoGP-kalender, nadat er in 1987 voor het eerst werd gereden. Vorig jaar maakte KTM een sterke indruk in Jerez met Brad Binder en Jack Miller op het podium, maar de zege moesten zij laten aan Francesco Bagnaia. Voor de Italiaan was het zijn tweede opeenvolgende zege in Jerez, waarmee nog lang niet recordhouder is. Die eer is voor Ángel Nieto, die tussen 1970 en 1984 elf keer zegevierde in de 125cc en 50cc. In de 500cc en MotoGP is Valentino Rossi recordhouder met zeven zeges, terwijl wildcardrijder Dani Pedrosa van de huidige rijders de succesvolste is met vier zeges (drie in MotoGP, één in 250cc). Kan de KTM-testrijder dit jaar verrassen, of trekt een van de vaste rijders aan het langste eind?

MotoGP tijden: Grand Prix van Spanje 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 26 april 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 26 april 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 26 april 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 26 april 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 26 april 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 26 april 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 27 april 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 27 april 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 27 april 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 27 april 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 27 april 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 27 april 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 27 april 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 27 april 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 28 april 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 28 april 11.00u Moto2 Race Zondag 28 april 12.15u MotoGP Race Zondag 28 april 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Spanje wordt verreden op zondag 28 april 2024. De race op Circuito de Jerez telt 25 ronden en begint om 14.00 uur. Door de circuitlengte van 4,423 kilometer bedraagt de totale raceafstand 110,58 kilometer. Zodra er na de negentiende ronde een rode vlag gezwaaid wordt, wordt de race niet meer herstart.

De eerste race-actie in Jerez vindt een dag eerder op zaterdag 27 maart al plaats met de sprintrace in Jerez. Deze korte race heeft een lengte van twaalf ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar verdient twaalf punten, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven voor de nummer drie. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op P9.

Eerder op zaterdag staat vanaf 10.50 uur de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix op het programma. Deze sessie volgt direct na de tweede vrije training, die om 10.10 uur van start gaat. Ook op vrijdag staan er al twee oefensessies op het programma. Om 10.45 uur begint VT1, die 45 minuten duurt. De daaropvolgende training, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2, begint om 15.00 uur en duurt 60 minuten.