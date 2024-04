Terwijl de marshals tijdens de Formule 1-race in China de gestrande auto van Valtteri Bottas weghaalden, stuurde de wedstrijdleiding de safety car de baan op. Tegelijkertijd maakte Nico Hülkenberg een pitstop, reed daarna de baan op en kwam achter Williams-coureur Logan Sargeant terecht. Later bleek dat de Amerikaan de Haas-coureur inhaalde op het moment dat hij de pits uit reed en voorbij de safety car-lijn was, waardoor hij ongeoorloofd ingehaald had. Het leverde een tijdstraf van tien seconden op. Sargeant was zich van geen kwaad bewust, waardoor de straf als een verrassing kwam. "Het is best lastig om het verschil tussen de auto's te zien als we zo ver van elkaar rijden. Ik dacht dat ik er ruim voor lag, volgens mij was er geen discussie nodig. Toen ik het [de straf] aan het einde van de race hoorde, vond ik dat wel raar. Misschien had de FIA ons feedback kunnen geven [na het inhalen]", vertelt de 23-jarige coureur.

Sargeant is vooral verbaasd dat hij het niet te horen kreeg terwijl de safety car-fase lang duurde. "We reden daar echt tijden achter. Ik snap niet dat ze niet tegen mij zeiden dat ik de plek moest teruggeven. Dan had ik dat natuurlijk wel gedaan, maar ik was ervan overtuigd dat ik er ruim voor zat", verzucht de gefrustreerde coureur.

Dubbel pech dankzij safety car

De komst van de safety car leverde naast de straf ook om een andere reden problemen voor Sargeant op. De Williams-coureur had het het hele weekend moeilijk, maar na een verandering in de set-up voor de race ging het een stuk beter. Hij moest uit de pits beginnen, maar had een sterke openingsstint op softs. De tweede stint op mediums verliep ook goed, maar door de timing van de safety car pakte de strategie niet goed uit. "Zonder de safety car had ik nog een extra set mediums gehaald en dat was voor ons beter geweest. Nu schroefden we er hards onder en die werkten niet. De voorbanden gingen er direct aan", verklaart hij. "Daarna was het heel zwaar. Het was verwarrend dat de stint op de harde band voor ons zo zwaar was. We gaan onderzoeken of we dat in de toekomst beter voor elkaar kunnen krijgen."