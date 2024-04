Ronderecord Bagnaia tijdens crashfestijn in MotoGP-training Jerez

Voor de MotoGP stond vrijdagmiddag de eerste belangrijke sessie van het weekend te wachten: de zestig minuten durende training, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks konden plaatsen voor Q2. Wederom hadden de rijders uitstekende omstandigheden met een temperatuur van twintig graden Celsius, al waren er inmiddels ook wat wolkenvelden voor de zon gekropen. Desondanks haastten alle rijders zich om 15.00 uur naar de uitgang van de pits om aan de tweede oefensessie van het weekend te beginnen. Dat deden ze onder aanvoering van Maverick Viñales, twee weken geleden de winnaar van de Amerikaanse Grand Prix.

In de eerste fase van de training slaagde echter niet iedereen erin om de motorfiets op de baan te houden. Binnen een tijdsbestek van drie minuten ging eerst Marco Bezzecchi onderuit in de eerste bocht, een voorbeeld dat niet veel later gevolgd werd door Viñales. In de tussentijd was ook Raúl Fernández gecrasht, al deed de Trackhouse-rijder dat in de laatste bocht. Zijn Aprilia raakte daarbij fors beschadigd, waardoor de Spanjaard te voet terug moest keren naar de pits. De snelste tijd was op dat moment, na zo'n tien minuten, in handen van Brad Binder. De KTM-rijder had middels meerdere verbeteringen 1.36.794 op de klokken gezet om Pedro Acosta op ruim drie tienden te zetten. Kort daarachter volgden de gebroeders Márquez, met Marc vlak voor Álex.

Crashfestijn krijgt halverwege een vervolg

Dat Binder vroeg in de sessie een scherpe tijd had genoteerd, bleek wel uit het feit dat de Zuid-Afrikaan daarmee na 25 minuten nog altijd de ranglijst aanvoerde. Jorge Martín had zich in de tussentijd wel naar de tweede positie gereden, maar ook de Pramac Ducati-rijder gaf nog altijd bijna drie tienden van een seconde toe. Fabio Quartararo bezette op dat moment de zeventiende positie op een kleine seconde van Binder toen hij de vierde crasher van de training werd. De Yamaha-fabrieksrijder ging in bocht 7 onderuit en moest eveneens te voet terug naar pitlane. Het bleek de aftrap van een kwartet crashes, want in een kort tijdsbestek gingen ook Álex Márquez (bocht 13), KTM-wildcard Dani Pedrosa (bocht 2) en Trackhouse-man Miguel Oliveira (wederom bocht 13) tegen het asfalt.

Fabio di Giannantonio had tussen de crashes door de tweede plek overgenomen van Martín, wat hij deed met een nieuwe achterband. De echte pre-kwalificatieruns moesten echter nog komen, te beginnen met Viñales. De Aprilia-rijder noteerde op nieuw zacht rubber 1.36.482, waarmee hij het ronderecord van Bagnaia tot op drie tienden benaderde. Dat was voor diverse andere rijders het sein om ook op pad te gaan met nieuw rubber, wat Di Giannantonio opnieuw naar P2 bracht, voor Franco Morbidelli en Aleix Espargaro. Mede daardoor moesten toppers als Francesco Bagnaia, Enea Bastianini en Quartararo in het laatste kwartier nog proberen om een plekje in de top-tien te bemachtigen.

Binder schiet zichzelf in vingers met late crash

Martín had wel al een plekje bij de eerste tien, maar met nog ruim twaalf minuten te gaan verbeterde de Pramac-rijder zich naar 1.36.435 en de eerste plek. Viñales liet echter niet lang op zich wachten voor een antwoord, dat hij met een nieuw ronderecord van 1.36.125 gaf. Tussendoor werd wel nog de achtste valpartij van de sessie genoteerd: ditmaal crashte Jack Miller. Qua crashes was het daarmee nog niet gedaan, want KTM-teamgneoot Brad Binder was in de laatste vijf minuten de laatste die niet in het zadel kon blijven. Hij kon daardoor niet meer voor een verbetering van zijn negende tijd gaan, terwijl de concurrentie voor de laatste maal aanzette.

Die laatste aanzet leverde Bagnaia uiteindelijk de eerste plek op, want met 1.36.025 dook hij uiteindelijk nog een tiende onder de tijd van Viñales om zelf weer het baanrecord te grijpen. Achter de rijders van Ducati en Aprilia klokte Marc Márquez op anderhalve tiende de derde tijd, gevolgd door Bezzecchi en Martín. Pedro Acosta was op vier tienden de nummer zes, terwijl Espargaró, Bastianini, Di Giannantonio en Álex Márquez uiteindelijk de top-tien completeerden. Zijn late crash kwam Binder uiteindelijk duur te staan, want de Zuid-Afrikaan moest genoegen nemen met de elfde plaats en moet zaterdag via Q1 proberen om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Dat geldt eveneens voor teamgenoten Miller en Pedrosa.

De vrijdagse actie van de MotoGP in Jerez de la Frontera zit er daarmee op. Zaterdagochtend om 10.10 uur staat de afsluitende tweede vrije training op het programma, om 10.50 uur is het tijd voor de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Spanje