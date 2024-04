Sainz: Betere F1-auto zorgt voor meer strategische flexibiliteit

Ferrari lijkt de boel dit jaar aardig op de rit te hebben. Het team heeft na vier races al één overwinning kunnen bijschrijven en staat tweede in het constructeursklassement. Waar in de voorbije jaren vooral de strategieafdeling van de Italiaanse renstal de wind nog wel eens van voren kreeg, lijken er ook dat gebied stappen te zijn gemaakt. Dat werd nog maar eens gedemonstreerd in de Grand Prix van Japan afgelopen weekend. Charles Leclerc eindigde die race op de vierde plaats, na te zijn gestart op P8. Sainz mocht na een vierde startplek naar het podium, achter de beide Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Strategische vooruitgang

Hoewel Carlos Sainz toegeeft dat de Scuderia onder leiding van Frederic Vasseur betere tactische beslissingen neemt, zijn de goede prestaties van dit seizoen volgens de Spanjaard vooral toe te schrijven aan een betere auto. "We hebben de afgelopen drie jaar geleidelijk vooruitgang geboekt op het gebied van strategie. Maar als je dit jaar op strategisch gebied een sprong ziet, dan is dat puur te danken aan de auto", antwoordde Sainz toen hem op Suzuka door deze site werd gevraagd naar eventuele verbeteringen op strategisch vlak. "We hebben nu een auto die ons de vrijheid geeft om een strategisch flexibel te zijn en dat hadden we vorig jaar niet. We waren toen gedwongen om in bepaalde ronden te stoppen."

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Bandenslijtage

Vooral op het gebied van het reduceren van bandenslijtage heeft Ferrari flinke winst geboekt. "We konden [door overmatige bandenslijtage] onze stints niet verlengen", vervolgde Sainz in Suzuka. "De banden gingen zo hard achteruit dat het er altijd op leek alsof we achter de feiten aanliepen. Vorig jaar hadden we gewoon nul flexibiliteit, dus het leek er vaak op dat we de strategie niet goed kregen. Maar als je een auto hebt die beter met de banden om kan gaan, twee coureurs hebt die vaker kunnen pushen en je hebt die extra flexibiliteit, dan ziet je strategie er ook beter uit."