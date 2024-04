Coureurs verschillen van mening over nieuw puntensysteem

Afgelopen weekend werd bekend dat de FIA het huidige puntensysteem wil oprekken. Waar nu nog de top-tien van een Grand Prix punten krijgt toebedeeld, overweegt de autosportfederatie om al vanaf volgend seizoen aan de eerste twaalf coureurs punten te verstrekken. Dat zou voor interessantere gevechten in het achterveld leiden.

Gevraagd naar zijn mening over de FIA-plannen, ziet Esteban Ocon het nut er niet van in. De Fransman van Alpine is na vijf races nog puntloos en hoewel hij in het nieuwe systeem dit seizoen punten zou hebben gescoord, is hij er geen voorstander van. "Nou, het is alsof je een pleister plakt op een grote wond, laten we het zo zeggen", aldus Ocon. "Het zou zeker werken, want dan hadden we in China [waar hij elfde werd] punten gescoord. Maar ik heb liever dat we vooraan kunnen racen en dat elk team dichterbij komt. Het zou slechts een kleine stap zijn in wat we eigenlijk moeten proberen te doen: Alle auto's dichter bij elkaar brengen."

Haas F1-coureur Kevin Magnussen – dit jaar goed voor één punt – is voorstander van de nieuwe verdeling. Hij gaat zelfs een stapje verder. "Misschien zouden punten voor iedereen beter zijn, zodat je altijd iets hebt om voor te vechten", vindt de Deen die in de Verenigde Staten racete waar het heel gebruikelijk is dat alle deelnemers punten krijgen. "Het zal het eindresultaat van het kampioenschap niet veranderen, maar ik denk dat het een interessanter gevecht oplevert tussen de onderste vijf teams. Dus misschien 50 punten voor P1, en van daaruit verdeel je het verder. Weet je, als je vecht voor P16 of 14 of zoiets, zou het goed zijn als er iets is om voor te vechten. Het voelt [nu] zinloos."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Ook Valtteri Bottas – nog puntloos in 2024 – zou de aanpassing toejuichen. Vooral omdat hij denkt dat het de teams achteraan kan helpen en het nauwelijks invloed heeft op de teams vooraan in het veld. "Op dit moment, waar we staan als team, ja," zei Bottas toen hem werd gevraagd of hij voorstander is van de verandering. "Als je in een top-drie, top-vier team zit, dan vind je dit niet erg. Maar voor ons maakt het wel verschil. Eerlijk gezegd denk ik dat hoe meer punten er zijn – ook in de sprintraces – hoe beter het is. Het zorgt voor nog meer concurrentie."