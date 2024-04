Bronnen bevestigen: Adrian Newey op weg naar uitgang bij Red Bull Racing

De volgende schok op de Formule 1-transfermarkt lijkt eraan te komen. Auto Motor und Sport bracht donderdag als eerste medium naar buiten dat Adrian Newey op weg zou zijn naar de uitgang bij Red Bull Racing. De berichten zijn nadien door hooggeplaatste bronnen bevestigd aan Motorsport.com. Het contract van de topontwerper loopt nog tot het eind van 2025 door, maar uit informatie van deze website blijkt dat Newey Red Bull aan het eind van dit kalenderjaar al kan verlaten. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dan de verplichte periode van gardening leave pas ingaat of dat Newey op dat moment al vrij is om zich bij een ander team te voegen. Deze aspecten worden momenteel nog intern besproken.

Ingewijden laten doorschemeren dat de onrust binnen het kampioensteam uit Milton Keynes en meer specifiek de Horner-affaire een voorname rol spelen bij het aanstaande vertrek van Newey. Verder heeft onder meer technisch directeur Pierre Waché in de voorbije jaren een steeds prominentere rol binnen het F1-team gekregen, waar eveneens een significant deel van de credits voor het huidige succes naartoe zijn gegaan.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat Newey precies gaat doen als de volgende stap in zijn indrukwekkende loopbaan. De legendarische ontwerper heeft eerder dit jaar een naar verluidt zeer lucratieve aanbieding van Aston Martin ontvangen, al zijn de geruchten over Ferrari zeer hardnekkig. Newey heeft zelf laten optekenen dat hij in het verleden meermaals 'nee' heeft gezegd tegen de Italiaanse grootmacht, al is de interesse vanuit Maranello nog altijd aanwezig. Newey is ook al gesignaleerd op het vliegveld van Bologna. Ook Mercedes zou vanwege de huidige worsteling met de grondeffectauto's de diensten van Newey goed kunnen gebruiken, maar Toto Wolff houdt het op dit vlak vooral bij zwijgen.

Volgende bestemming staat nog niet vast, Ferrari of Aston Martin?

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er in ieder geval veel aan gelegen om een vernieuwd topteam vorm te geven bij de Italiaanse trots. Het eerste puzzelstukje was het aantrekken van Lewis Hamilton, waarover Newey al eens heeft gezegd dat hij er graag mee zou samenwerken. De Mercedes-coureur komt aan het einde van dit seizoen over en moet Ferrari samen met Charles Leclerc weer naar de top van de koningsklasse dirigeren. De eventuele komst van een topontwerper als Newey zou logischerwijs een ideale vervolgstap zijn, zeker richting het nieuwe reglement dat in 2026 van kracht zal zijn. Ook die auto's zullen nog gebaseerd zijn op het grondeffect, al komt daar onder meer actieve aerodynamica bij.

Ingewijden binnen Red Bull Racing laten weten dat de volgende bestemming van Newey nog niet vaststaat, al wordt eraan toegevoegd dat Ferrari op basis van de geruchten momenteel de 'favoriet' lijkt te zijn. Bij een vertrek lijkt Newey aan interesse - ook van andere formaties - echter geen enkel gebrek te hebben. Zo is duidelijk dat Lawrence Stroll financieel zeer ver wil gaan voor de ontwerper, waarbij de familie Newey in het Verenigd Koninkrijk kan blijven wonen. Bij navraag door deze website reageert de PR-afdeling van Red Bull Racing met een zorgvuldige woordkeuze op de berichtgeving, door die niet in duidelijke bewoordingen te ontkennen noch te bevestigen: "Adrian beschikt over een contract tot het eind van 2025 en wij zijn er momenteel niet van op de hoogte dat hij naar een ander team zou willen vertrekken."

Met medewerking van Gijs Leuvenink