Gebroeders Márquez bovenaan in eerste MotoGP-training Jerez

Nadat de Moto3 en de Moto2 vrijdagochtend het spits afbeten op Circuito de Jerez mochten de MotoGP-rijders zich om 10.45 uur melden voor hun eerste vrije training voor de Spaanse Grand Prix. Ze werden daarbij getrakteerd op uitstekende omstandigheden met volop ruimte voor de zon en een aangename temperatuur van 16 graden Celsius. Na het verschijnen van het groene licht aan het einde van de pits duurde het dan ook niet lang voordat bijna alle rijders zich op het asfalt meldden. Onder dat gezelschap ook drie wildcards: Dani Pedrosa namens KTM, Stefan Bradl op de Honda en Lorenzo Savadori voor Aprilia.

Doordat de eerste training onder het huidige format niet meer meetelt voor de plaatsing voor Q2, konden de rijders rustig wennen aan de baan en de omstandigheden. Zo zette Marc Márquez met 1.41.126 de eerste tijd van de sessie op het bord, waarmee hij vijf seconden langzamer was dan het ronderecord van Francesco Bagnaia uit 2022. De rondetijden duikelden daarna echter in rap tempo omlaag, mede door toedoen van diezelfde Márquez. De Gresini Ducati-rijder dook met zijn tweede poging al onder de 1 minuut en 39 seconden en zou daarna via meerdere verbeteringen uitkomen op 1.37.376. Op dat moment, na zo'n acht minuten, begon ook regerend wereldkampioen Bagnaia aan zijn training.

Terwijl de meeste rijders hun eerste run na een kwartiertje al hadden afgerond, verbeterde Márquez de snelste tijd nogmaals door 1.37.137 te noteren. Hij stond daarmee een kwart seconde voor teamgenoot en broertje Álex Márquez, met Maverick Viñales op de derde stek. Franco Morbidelli bezette de vierde positie in de ranglijst en zou enkele minuten later, na het begin van zijn tweede run, zelfs opschuiven naar de derde positie. Ook Yamaha-rijder Fabio Quartararo bezette in deze fase van de training een plekje in de top-tien, waarmee hij met afstand de beste rijder van de Japanse fabrikanten was. Teamgenoot Álex Rins was de eerstvolgende op de lijst, maar moest het op dat moment doen met de negentiende stek en een achterstand van ruim zes tienden op zijn teamgenoot.

Zarco en Fernández noteren crashes, Álex Márquez zet aan

Honda stond er op dat moment nog minder voor met hun vijf rijders. Met nog twintig minuten te gaan werden de zorgen nog wat verder vergroot door Johann Zarco, die in bocht 8 onderuit ging en vervolgens te voet terugkeerde in de pits. Meerdere rijders zagen door deze crash een potentiële verbetering afgenomen worden, onder wie Jorge Martín. De WK-leider van Pramac Ducati wist zich na het verdwijnen van de gele vlaggen echter wel te verbeteren en naar de vijfde positie te komen. Niet veel later liet Pedrosa zich ook weer zien door op te schuiven naar de zesde positie.

In het eerste halfuur van VT1 bivakkeerde Bagnaia geruime tijd rond de zestiende positie, maar in het laatste kwartier schoof de Ducati-rijder op naar de tiende positie. Daarmee kwam hij precies achter teamgenoot Enea Bastianini terecht. Viñales zocht intussen de limiet op en die vond hij in bocht 6 ook, waar hij zich verremde en even door de uitloopstrook moest. Het kon echter erger, zo bewees Augusto Fernández na het ingaan van de laatste tien minuten door onderuit te gaan. De GasGas Tech3-rijder kon zijn KTM RC16 echter oppakken en op eigen kracht terugkeren in de pits.

Na het verdwijnen van de gele vlaggen zetten diverse rijders nogmaals aan voor een snelle tijd. Op een nieuw setje banden heroverde Viñales de derde positie, terwijl Álex Márquez op de zachte band met 1.36.630 een nieuwe toptijd op de klokken zette. Dat bleek uiteindelijk ook genoeg om de eerste training af te sluiten met de snelste tijd, op een halve seconde gevolgd door broer en teamgenoot Marc Márquez. Viñales moest het doen met de derde plek terwijl Aprilia-teamgenoot Aleix Espargaro met zijn laatste ronde naar P4 kwam. Morbidelli was vijfde, voor Marco Bezzecchi en Pedrosa. Brad Binder, Martín en Pedro Acosta completeerden de top-tien, waarin Bagnaia dus ontbrak. De wereldkampioen was twaalfde, vlak voor Bastianini en Quartararo.

Het eerste belangrijke meetmoment van het MotoGP-weekend staat vanmiddag op het programma met een training van 60 minuten, waarin de eerste tien startbewijzen voor Q2 worden verdeeld. Die sessie begint om 15.00 uur.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Spanje