Newey komende jaren niet inzetbaar door andere F1-teams

Op donderdag kwam naar buiten dat Adrian Newey zijn vertrekwens heeft uitgesproken bij sommige leden van Red Bull Racing. Ingewijden laten doorschemeren dat de onrust binnen het kampioensteam uit Milton Keynes en meer specifiek de Horner-affaire een voorname rol spelen bij het aanstaande vertrek van Newey. Bronnen hebben echter gesuggereerd dat de situatie niet zo eenduidig is als sommigen denken en dat er geen formele communicatie is geweest met het topmanagement van het team uit Milton Keynes of het moederbedrijf van Red Bull over zijn vertrek als ontwerper. Bovendien hebben bronnen gesuggereerd dat er (nog) geen officieel ontslag is ingediend.

Uiteraard leidde het verhaal over het vertrek van Newey al meteen tot speculatie over de nieuwe bestemming van Newey, die op interesse van veel teams kan rekenen door zijn successen in de Formule 1. Onder andere Ferrari en Aston Martin hebben geprobeerd om de 65-jarige Brit over te nemen van Red Bull. De situatie rondom Newey is echter zeer ingewikkeld, met name wanneer het om zijn contract gaat. Red Bull heeft in een verklaring op donderdagavond duidelijk gemaakt dat Newey's contract tot en met 2025 loopt. Naar verluidt zijn er echter ook clausules in dat contract - dat eind vorig jaar is getekend - opgenomen waardoor hij na 2025 nog zeker 12 maanden moet wachten voordat hij bij een ander team aan de slag kan gaan. Kortom, dan zou Newey pas in 2027 beschikbaar zijn voor de concurrentie.

Door die vertraging zou Newey's impact dus pas vanaf 2028 voelbaar kunnen zijn, wat al het derde jaar is van de nieuwe regels die vanaf 2026 van kracht gaan. Newey nadert dan bovendien de 70 en zou dan al aan een pensioen kunnen denken na een zeer indrukwekkende carrière in de Formule 1. Een ander scenario zou daarom ook kunnen zijn dat hij de Formule 1 afzwaait na zijn lange tijd bij Red Bull. Wel heeft de topontwerper interesse in andere projecten, waaronder de RB17-hypercar van Red Bull. Als hij daaraan wil blijven werken, moet hij wel bij het team uit Milton Keynes blijven.

De enige manier waarop Newey een overstap naar een rivaal zou kunnen versnellen, is als alle geïnteresseerde partijen - hijzelf, Red Bull en een nieuw team - tot een overeenkomst komen om de voorwaarden van zijn huidige contract af te kopen. Maar zo'n deal zou waarschijnlijk ontzettend duur zijn, omdat Red Bull hem niet graag naar een concurrent ziet vertrekken.