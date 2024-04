Ferrari F1 Team slaat slag met komst van nieuwe titelsponsor

Vanaf de Grand Prix van Miami gaat het legendarische Italiaanse F1-team door het leven als ‘Scuderia Ferrari HP’. Beide partijen hebben de meerjarige samenwerking formeel aangekondigd. Over de duur van de deal is niets bekendgemaakt. Tijdens het raceweekend in Miami prijkt het logo van technologiegigant HP voor het eerst groot op de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het merkteken wordt geplaatst op de motorkap van de SF-24. Ook de pakken van beide coureurs worden voorzien van een groot HP-logo. Daarnaast wordt op de Ferrari-auto van Maya Weug in de F1 Academy het logo geplakt. Daarnaast gaat Ferrari gebruikmaken van de diensten van Hewlett Packard. Zo worden de Italianen voorzien van computers, laptops, printers en andere hardware.

De naam Hewlett Packard is al aanwezig in de Formule 1, als belangrijke sponsor van Mercedes. De Duitse formatie wordt echter gesteund door Hewlett Packard Enterprise, een bedrijf dat zich richt op clouds en netwerkoplossingen. Dat is een andere organisatie dan het HP wat nu in zee gaat met Ferrari. In 2015 werden beide bedrijven al losgekoppeld.

"Onze oprichter heeft ons zijn voortdurende wil om vooruitgang te boeken meegegeven. Hieruit komt onze drang voort om op de weg en op het circuit te innoveren, evenals onze toewijding met het oog op een duurzame toekomst, van CO2-neutraal tot de opleiding van de jongere generatie," aldus Benedetto Vigna, CEO van Ferrari. "In HP hebben we dezelfde waarden gevonden, waardoor het een ideale partner is. We kijken ernaar uit om onze samenwerking te starten en samen nieuwe kansen en uitdagingen aan te gaan."

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, teambaas en General Manager, Scuderia Ferrari Foto door: Ferrari

"Met technologie, prestaties en uitzonderlijk vakmanschap, is de samenwerking tussen HP en Ferrari een natuurlijke match", zegt Enrique Lores, CEO van HP Inc. "Beide merken hebben een rijke geschiedenis die de tand des tijds heeft doorstaan. Door deze unieke samenwerking hebben we ook de mogelijkheid om een nieuw publiek te bereiken, zakelijke groei te stimuleren en een blijvende impact te creëren voor onze gezamenlijke klanten en gemeenschappen. Samen zullen we het wereldwijde podium van de racerij benutten om duurzame innovatie te versnellen."