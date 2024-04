Hülkenberg verruilt Haas F1 voor F1-project van Audi

Nico Hülkenberg heeft een meerjarig contract getekend bij Sauber, waardoor hij in 2025 en 2026 voor het team zal uitkomen in de Formule 1. Dat zal dus in eerste instantie namens Sauber zijn, maar vanaf 2026 representeert de Duitser Audi, aangezien Sauber dan doorgaat als fabrieksteam van het Duitse merk. Hülkenberg neemt zodoende na twee seizoenen bij Haas F1 afscheid van het Amerikaanse team, waarmee hij zijn Formule 1-comeback maakte na drie jaar aan de zijlijn te hebben gestaan.

"Ik wil Nico bedanken voor zijn bijdragen aan het team", reageert Haas F1-teambaas Ayao Komatsu op het nieuws. "In de tijd dat hij hier bij ons is, is hij een geweldige teamspeler geweest en iemand met wie we graag samenwerken. Zijn ervaring en feedback zijn van onschatbare waarde gebleken voor ons als het gaat om het verbeteren van onze algehele prestaties - een feit dat duidelijk naar voren komt in zowel zijn kwalificatie- als raceprestaties in de VF-24 dit seizoen. Er zijn nog veel races te gaan dit jaar, dus we kijken ernaar uit om de rest van het seizoen 2024 te blijven profiteren van zijn inbreng."

De bevestiging van Hülkenberg volgt na geruchten dat Sauber na dit seizoen afscheid neemt van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Op de achtergrond werkt Audi hard aan het Formule 1-project van 2026, waarbij 2025 een transitiejaar kan worden voor de coureurs om het merk alvast van feedback te voorzien. Daarom had Sauber al het vizier gericht op Hülkenberg, maar volgens geruchten zou Carlos Sainz ook nog altijd vol in beeld zijn bij Sauber. De Spanjaard moet na dit seizoen zijn Ferrari-zitje afstaan aan Lewis Hamilton en sindsdien is Sainz regelmatig in verband gebracht met het Audi F1-project. Zijn vader heeft immers een goede band met het merk uit Ingolstadt en won daar begin dit jaar nog de Dakar Rally mee.

Met het vertrek van Hülkenberg moet Haas F1 dus nu gaan zoeken naar een opvolger, al zou het daar normaliter niet ver voor hoeven te zoeken. Ferrari-junior Oliver Bearman is immers vaker genoemd als mogelijke Haas F1-coureur, mede door de banden van Ferrari met de renstal van Gene Haas. De Britse F2-coureur maakte indruk bij zijn onverwachte F1-debuut in Saudi-Arabië, waar hij inviel voor Sainz die vanwege een blindedarmontsteking ontbrak. Hij liep een plek in Q3 mis, maar maakte in de Grand Prix geen fouten en kwam als zevende over de streep.