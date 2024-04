Vrijdag maakte Haas F1 bekend dat Nico Hülkenberg na dit seizoen afscheid neemt van het team. Kort daarna volgde Sauber met de aankondiging dat de 36-jarige Duitser vanaf 2025 aan de slag gaat voor de Zwitserse renstal, dat vanaf 2026 door het leven gaat als het fabrieksteam van Audi. Voor Hülkenberg betekent zijn overstap naar Sauber, waar hij een meerjarig contract heeft getekend, een terugkeer op het oude nest. Hij reed namelijk in 2013 al voor het team van Peter Sauber.

"Ik keer terug naar het team waarmee ik in 2013 mee heb samengewerkt. Ik heb goede herinneringen aan de sterke teamgeest in Zwitserland", zegt Hülkenberg. In 2025 blijft het team gewoon Sauber heten, maar vanaf 2026 pronken de Audi-logo's groot op de auto. Het merk uit Ingolstadt zal de krachtbronnen leveren aan het team. "Het vooruitzicht om voor Audi te racen is iets heel speciaals", voegt Hülkenberg toe. "Wanneer een Duitse fabrikant zo vastberaden de Formule 1 betreedt, is dat een unieke kans. Om het fabrieksteam van zo'n automerk te vertegenwoordigen met een krachtbron die in Duitsland is gemaakt, is voor mij een grote eer."

Op de achtergrond werkt Audi hard aan het F1-project. Door nu al een coureur vast te leggen voor 2025 en 2026, kan Audi rekenen op feedback van de ervaren Hülkenberg om zo goed mogelijk aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 te beginnen. 2026 kenmerkt namelijk ook de start van een nieuwe motorformule, waarvoor Audi na jaren van interesse groen licht kreeg van de Volkswagen Group.

Sterke persoonlijkheid

Andreas Seidl, die als CEO van het toekomstige Audi F1 Team verantwoordelijk is voor de operationele kant van de transitie, rekent op een goede samenwerking met Hülkenberg. "We zijn zeer blij om Nico in 2025 opnieuw te kunnen verwelkomen in Hinwil en samen met hem gaan deelnemen aan de Formule 1", zegt Seidl. “Met zijn snelheid, ervaring en toewijding vormt hij een belangrijk onderdeel in de transitie van ons team – en van het F1-project van Audi. Vanaf het eerste moment was er de gedeelde interesse om samen iets voor de lange termijn op te bouwen. Nico is een sterke persoonlijkheid. Zijn input, op professioneel en persoonlijk vlak, zal ons helpen om vooruitgang te boeken in zowel de ontwikkeling van de auto als het opbouwen van het team.”

De bevestiging van Hülkenberg bij Sauber betekent ook dat in ieder geval een van de twee huidige coureurs plaats moet maken na dit seizoen, al gaan er ook geruchten dat zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu op weg naar de uitgang is. Hülkenbergs teamgenoot voor 2025 is nog niet bekend, al heeft Sauber/Audi zijn zinnen gezet op Carlos Sainz, die door Lewis Hamiltons komst bij Ferrari op zoek moet naar een ander team.