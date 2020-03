Positief geteste medewerker McLaren aan de beterende hand

Het teamlid kreeg op de donderdag voor de race te horen dat hij positief was getest. Hij werd direct voor veertien dagen in quarantaine geplaatst, net als veertien andere medewerkers die in nauw contact met hem waren geweest. McLaren besloot hierna niet aan de start van de Grand Prix te verschijnen en terug te keren naar Europa.

Om het in isolement geplaatste personeel te ondersteunen, zijn racing director Andrea Stella en enkele andere medewerkers in Melbourne achtergebleven. Ook teambaas Andreas Seidl was afgelopen weekend nog daar, maar hij is inmiddels weer terug in Europa: “Dit is een uitzonderlijke situatie. Ik wil Andrea Stella en de collega's bedanken die vrijwillig Down Under zijn gebleven om de komende veertien dagen onze jongens in quarantaine bij te staan. Ze mogen geen fysiek contact met ze hebben, maar we staan in continu contact en het gaat goed.”

Ook de besmette medewerker zelf maakt het goed, voegt algemeen directeur Zak Brown toe: “Ik ben blij te kunnen melden dat onze collega die besmet is geraakt met het virus goed herstelt. Hij heeft geen symptomen meer.”

Brown werd afgelopen donderdag tijdens een etentje met Seidl geconfronteerd met de negatieve test: “We hebben samen met het team in Engeland continu scenario’s zitten doornemen dus we wisten direct wat onze opties waren. Andreas en ik waren het er al snel over eens dat als we ‘in de garage’ een positieve test zouden hebben we maar één ding konden doen. We zijn direct teruggekeerd naar het hotel. Andreas heeft daar de leiding over het team op zich genomen en ik heb me gericht op de directie en aandeelhouders die vierkant achter ons stonden. Zoals ik al eerder heb gezegd: als racer was het de moeilijkste keuze die ik heb moeten maken, maar als CEO was het eenvoudig. Onze mensen hebben prioriteit en Andreas denkt daar precies zo over.”

Met medewerking van Jonathan Noble