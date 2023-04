Bagnaia zocht, maar vond geen verklaring voor crash in Argentinië

De regerend wereldkampioen MotoGP reed op de tweede plek in de natte wedstrijd op Termas de Río Hondo toen hij onderuitgleed in de voorlaatste bocht. Bagnaia zocht na de race naar een verklaring, maar kon die op dat moment niet geven. Kort voor de start van het weekend in de Verenigde Staten is de Italiaan nog niet veel wijzer geworden, erkent hij. “Ik heb geleerd dat een natte baan glibberiger is dan een droge”, grapt Bagnaia. “Ik ben met mijn team wezen kijken waar ik crashte. Er is gewoon geen reden te vinden. Dus ik kan het niet uitleggen. De focus ligt nu op het komende weekend, Termas kunnen we vergeten.”

Bagnaia staat tweede in het kampioenschap en had kostbare punten kunnen pakken terwijl twee belangrijke concurrenten (Enea Bastianini en Marc Marquez) in de lappenmand zitten, maar daar maalt de man uit Turijn voorlopig niet om. “Het kampioenschap hoeven we niet aan te denken, het had eerlijk gezegd helemaal geen zin om risico te nemen. Ik lag tweede in Argentinië, ik was niet eerder zo competitief geweest in de regen. Ik zat op m’n plek, ik dacht niet aan de stress of dat ik nog iets moest doen. Ik probeerde een gaatje te slaan op Alex Marquez zonder veel risico te nemen. Ik deed niets anders, maar ik crashte.”

Bezzecchi blijft met beide benen op de grond

Bagnaia moest vanaf de zijlijn toezien hoe VR46 Academy-collega Marco Bezzecchi zijn eerste overwinning pakte. Het was de bevestiging die Bezzecchi al langer binnen handbereik had na podiums in zijn debuutseizoen en een sterk optreden in de MotoGP Sprint op het circuit van Portimao. “Dat ik met mijn voeten op de grond blijf staan”, zegt Bezzecchi als hem gevraagd wordt welk advies hij na zijn overwinning kreeg van zijn VR46-collega’s. “Dat zei iedereen, maar dat wist ik zelf ook wel. Het is heel vroeg om aan het kampioenschap te denken, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb genoten van mijn overwinning en hier ben ik op dezelfde manier aangekomen als in Argentinië. Ik blijf mezelf en probeer snel te zijn.”