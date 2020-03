Mercedes en Red Bull houden fabrieken open ondanks coronavirus

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat voorlopig nog niet van start. Vrijdag werd de Grand Prix van Australië enkele uren voor het begin van de eerste vrije training afgelast. Aanleiding hiervoor was de medewerker van McLaren die besmet raakte met het coronavirus. Dit teamlid maakt het inmiddels weer goed en vertoont geen verschijnselen van het virus meer. Nog veertien teamleden van McLaren zitten op dit moment in quarantaine door COVID-19, terwijl Ferrari heeft besloten om de fabriek te sluiten vanwege de verslechterende situatie in Italië.

Bij Mercedes is er nog geen sprake van dergelijke verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De fabrieken in het Britse Brackley en Brixworth blijven vooralsnog gewoon open, maar wel zijn de uit Australië teruggekeerde teamleden veertien dagen in isolatie geplaatst. “Onze fabrieken blijven op dit moment open, wat in lijn is met advies van de Britse overheid. We hebben op beide locaties nog geen besmetting gehad. Uit Australië teruggekeerde teamleden worden veertien dagen geïsoleerd om de kans op infectie te minimaliseren”, verklaarde een woordvoerder van het team tegenover Crash.net.

Hetzelfde geldt voor Red Bull Racing. In gesprek met Auto Motor und Sport zei adviseur Helmut Marko al dat hij verwachtte dat het ontwikkelingswerk voor 2020 en 2021 ‘heel normaal’ doorgaat en dat de deuren van de fabriek niet gesloten worden. In andere bewoordingen herhaalt de Oostenrijker dat tegenover F1-Insider.com: “In Engeland kunnen we momenteel nog verder werken. Ik ga ervan uit dat alle in Engeland gevestigde teams, met uitzondering van McLaren, volle bak blijven gaan. Wij werken in ieder geval op volle toeren.”

Het seizoen 2020 zou afgelopen weekend dus van start gaan, maar inmiddels is het onduidelijk wanneer het seizoen wél begint. Een dag na de annulering van Australië volgde de aankondiging dat de Grands Prix van Bahrein en Vietnam uitgesteld werden. Omdat ook de Grand Prix van China al werd uitgesteld, is er in ieder geval tot begin mei geen race. Door de uitbraak van het coronavirus in Europa staan er echter ook grote vraagtekens achter de races in Nederland, Spanje en Monaco.