Ferrari sluit fabriek in Maranello vanwege coronavirus

Italië is binnen Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus. Op zaterdag werden er bijna 3.500 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totale aantal coronagevallen in het land is opgeklommen naar 21.157. Het totale aantal doden in Italië als gevolg van COVID-19 bedraagt momenteel 1.441. Het land heeft in de afgelopen dagen dan ook verregaande maatregelen genomen in een poging het virus in te dammen. En daar begint Ferrari nu de gevolgen van te voelen.

De sportwagenfabrikant moet de productie namelijk per direct staken als gevolg van problemen bij toeleveranciers. In een statement deelt Ferrari mee dat het werk in Maranello en Modena met onmiddellijke ingang is gestopt en dat de fabriek zeker tot 27 maar gesloten blijft, waaronder de Formule 1-afdeling. Mensen die thuis kunnen werken, zetten hun werkzaamheden daar voort, maar de consequenties voor het Italiaanse merk zijn niettemin enorm.

Volgens Ferrari-CEO Louis Camilleri speelt er ook een sociaal aspect mee bij de tijdelijke sluiting. “In een tijd als deze gaat mijn dank op de eerste plaats uit naar de vrouwen en mannen die tijdens de afgelopen dagen hun passie en toewijding hebben getoond door vol overgave te blijven werken”, laat Camilleri weten. “Samen met onze leveranciers hebben we de productie van het bedrijf op gang weten te houden. Het is uit respect naar hen en voor hun gemoedsrust maar ook die van hun gezinnen, dat we besloten hebben om deze maatregel te nemen. We denken natuurlijk ook aan onze klanten en fans. We bereiden ons voor op een sterke herstart.”

Naar verluidt hebben verschillende Formule 1-teams het personeel dat in Melbourne was opgedragen om ten minste veertien dagen niet naar de fabriek te komen, om er zeker van te zijn dat zij niet besmet zijn geraakt met het virus. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat een lid van McLaren COVID-19 had opgelopen, wat er uiteindelijk toe resulteerde dat de seizoensopener in zijn totaliteit werd afgelast.