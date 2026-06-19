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Mercedes licht intrekken verzoek tot herziening tijdstraf Russell toe

Mercedes heeft uitgelegd waarom het afziet van verdere stappen rond de tijdstraf van George Russell in Monaco. Volgens het team gaven gesprekken met FIA en F1 de doorslag.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes heeft toegelicht waarom het zijn verzoek tot herziening van de tijdstraf van George Russell tijdens de Grand Prix van Monaco heeft ingetrokken. Donderdagavond werd al bekend dat de procedure niet verder zou worden voortgezet, nadat de FIA had laten weten dat Mercedes het verzoek had teruggetrokken. Nu heeft de Duitse renstal ook zelf een verklaring uitgebracht over de beweegredenen achter dat besluit.

Russell behoorde in Monaco tot meerdere coureurs die een tijdstraf kregen wegens te hard rijden in de pitstraat. Later bleek echter dat er een fout zat in het tijdwaarnemingssysteem bij de ingang van de pitstraat, waardoor onterecht snelheidsoverschrijdingen werden geregistreerd. De straf kostte Russell uiteindelijk een kans op een podiumplaats.

Alpine had eerder een verzoek tot herziening ingediend met betrekking tot de twee tijdstraffen die Pierre Gasly voor hetzelfde vergrijp had gekregen. Die straffen werden vervolgens geschrapt, waardoor de Fransman zijn verloren podiumplaats alsnog terugkreeg. Volgens Mercedes vormde die beslissing de aanleiding om eveneens naar deze mogelijkheid te kijken.

"Na de beslissing om de tijdstraf van Gasly ongedaan te maken, vonden wij het belangrijk om alle beschikbare mogelijkheden te onderzoeken om de gevolgen van George zijn straf voor te hard rijden in de pitstraat voor zijn race-resultaat aan te kaarten.", schrijft Mercedes in een verklaring. Het team benadrukt dat het verzoek tot herziening aanvankelijk vooral werd ingediend om die mogelijkheid niet verloren te laten gaan. "We hadden tijdens het raceweekend in Barcelona slechts een beperkt tijdsvenster om een verzoek tot herziening in te dienen. Daarom hebben we dat gedaan om onze positie veilig te stellen."

Volgens Mercedes hebben gesprekken met de FIA en Formula One Management die daarop volgden, het team doen besluiten om het verzoek weer in te trekken. De Duitse fabrieksformatie stelt dat daaruit is gebleken dat beide partijen vastbesloten zijn om de uitzonderlijke omstandigheden rond de gebeurtenissen in Monaco nader te onderzoeken en de oorzaken ervan aan te pakken.

"Onze daaropvolgende gesprekken met de FIA en Formula One hebben hun vastberadenheid getoond om de unieke omstandigheden die tijdens de Grand Prix van Monaco zijn ontstaan te onderzoeken en de factoren die daartoe hebben geleid proactief aan te pakken." Die houding heeft Mercedes er dus toe gebracht af te zien van verdere juridische stappen. "Gezien deze duidelijke vastberadenheid zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verder nastreven van ons verzoek tot herziening noch ons team, noch de sport zou dienen. Daarom hebben wij ons verzoek ingetrokken."

De nasleep van de Grand Prix van Monaco is daarmee echter nog niet volledig voorbij. Red Bull Racing en McLaren hebben namelijk beroep aangetekend tegen het besluit om Gasly's podiumplaats te herstellen. Die teams vinden dat de Fransman profiteerde van een situatie waarvan andere benadeelde coureurs, onder wie Russell en Oscar Piastri, niet op vergelijkbare wijze konden profiteren, door zijn tijdstraffen niet tijdens de race al in te lossen. Die zaak wordt nu behandeld door het Internationale Hof van Beroep.

 

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