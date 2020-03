McLaren trekt zich terug voor GP Australië vanwege corona

Eerder werd al bekend dat meerdere teamleden van Haas en McLaren in quarantaine zijn geplaatst nadat er symptomen van het coronavirus zichtbaar werden. De personen in kwestie werden meteen getest, al laat de uitslag daarvan nog enkele dagen op zich wachten. De uitslagen daarvan zijn inmiddels allemaal binnen. Bij Haas zijn alle personen negatief getest - zij hebben het virus dus niet - maar bij McLaren ligt dat anders. Dat team laat weten dat de uitslag positief is en dat men daar per direct verstrekkende gevolgen aan verbindt.

“McLaren Racing heeft vanavond in Melbourne bevestigd dat het zich heeft teruggetrokken voor de Australische Grand Prix 2020, na de positieve test van een teamlid op het coronavirus”, laat het Britse team middels een officieel persbericht weten. “Het teamlid werd getest en meteen in quarantaine geplaatst nadat de eerste symptomen duidelijk werden. De patiënt zal nu worden behandeld door de lokale gezondheidsautoriteiten.”

Wordt de Grand Prix van Australië geschrapt?

Hierdoor komt de hele Grand Prix van Australië ineens op losse schroeven te staan. Teams lieten eerder al weten dat een race zonder enkele concurrenten 'volstrekt ondenkbaar' is. Het is volgens de betrokkenen een kwestie van ofwel allemaal racen of niemand racen. Na de afmelding van McLaren lijkt het laatste scenario werkelijkheid te worden. De Formule 1-organisatie heeft inmiddels laten weten dat men zich beraadt op de vervolgstappen. "De Formule 1 en de FIA staan met alle betrokken autoriteiten in contact over de volgende stappen. Onze prioriteit is de veiligheid van de fans, de teams en al het personeel in de race."

De Formule 1 krijgt hiermee ogenschijnlijk de rekening gepresenteerd voor een opvallend lakse houding. Waar andere kampioenschappen er als de kippen bij waren om races te schrappen dan wel te verplaatsen, zette de koningsklasse alleen een streep door de Grand Prix van China. Verder bleef het bij symboolpolitiek. Tot ontsteltenis van Lewis Hamilton, die in de persconferentie al aangaf dat geld blijkbaar boven ratio gaat. Met de besmetting van het McLaren-teamlid lijken Liberty en FIA alsnog het deksel op de neus te krijgen.

