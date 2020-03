Pirelli moet 1.800 banden vernietigen na afgelaste F1-race

Het klinkt wat vreemd in de oren: ongebruikte banden vernietigen. Maar dat is nou eenmaal het protocol. Pirelli kan dezelfde banden niet nogmaals gebruiken, aangezien een band van de velg halen al enige schade kan opleveren. En omdat teams zelf de verantwoordelijkheid dragen om alle velgen naar overzeese races te vervoeren, is uitgerekend dat gebeurd in Australië. De banden werden in Melbourne dus pas op de velg gemonteerd, om er na de afgelasting weer ongebruikt af te halen. Hierdoor kan en mag Pirelli diezelfde banden niet nogmaals aan teams leveren.

Of zoals Mario Isola namens het Italiaanse bandenmerk aan Motorsport.com laat weten: "We hebben de laatste banden afgelopen donderdag op de velgen gemonteerd. En daarna konden we ze er inderdaad weer ongebruikt af halen. Maar bij dat proces komt er wel wat extra druk op de randen te staan. En aangezien de banden van Formule 1-auto's onder het rijden enorme krachten te verduren krijgen, willen we geen enkel risico nemen en ze dus niet nogmaals gebruiken."

Het klinkt als een enorme verspilling van rubber, zeker in een tijd waarin allerlei milieubelastende aspecten onder een vergrootglas liggen. "Maar we laten de banden nu in containers naar Groot-Brittannië verschepen, naar een cementfabriek in de buurt van Didcot. Daar zullen ze onder hoge temperatuur worden verbrand, om zo energie [voor de fabriek] op te wekken. We kijken naar zoveel mogelijk manieren om onze banden te recyclen, maar op dit moment kiezen we voor deze aanpak."

Het vernietigen van banden is op zich niets nieuws. Na afloop van een regulier weekend gebeurt het ook, bijvoorbeeld met allerlei ongebruikte sets. Maar dat het op deze schaal moet gebeuren, is wel uitzonderlijk. Het uitstellen van de Grands Prix in Bahrein en Vietnam doet een herhaling van zetten vermoeden, maar volgens Isola is dat niet aan de orde. "De banden voor Bahrein en Vietnam zijn al verscheept, maar dat is op zich niet zo'n probleem." De banden zitten immers nog niet om de velgen en zijn dus op een later moment te gebruiken.

Met medewerking van Adam Cooper