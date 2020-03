Officieel: GP van Australië alsnog afgelast vanwege coronavirus

Waar andere kampioenschappen pro-actief handelden en op voorhand al meerdere races afgelastten of verplaatsten, wachtte de Formule 1 af. Men schitterde door afwezigheid en door een gebrek aan communicatie. De verantwoordelijken leken vooral te hopen dat het met een sisser af zou lopen, zodat de koningsklasse geen commerciële schade zou oplopen. Het afgelasten van de Chinese Grand Prix was onvermijdelijk, maar daar bleef het naast wat symboolpolitiek (GP Bahrein achter gesloten deuren) bij. De rest van het programma moest koste wat kost worden afgewerkt.

Waarom werd de Grand Prix van Australië afgelast?

Deze aanpak is achteraf desastreus gebleken. Het heeft geleid tot een soapserie van ongekende proporties. In Australië vertoonden enkele teamleden van Haas en McLaren namelijk symptomen van COViD-19. Ze werden in quarantaine geplaatst en getest. De uitslag van deze tests bleek al snel problematisch voor het doorgaan van de Australische Grand Prix. De Haas-teamleden hadden geen corona, maar bij McLaren was het wel mis: het teamlid testte positief en bleek besmet met het dodelijke virus dat de wereld al wekenlang in zijn greep houdt.

McLaren besloot zich vanwege dit coronageval terug te trekken voor de race door het Albert Park. Daarmee leek het lot van die race bezegeld. In een eerder stadium liet sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn namelijk weten dat een race zonder één van de tien teams onwenselijk is. Desondanks liet hij destijds ook zeer diplomatiek ruimte voor een vluchtroute: "Als een team een land niet in mag, kunnen we daar geen race hebben. Geen race voor het wereldkampioenschap in elk geval, want dat zou niet eerlijk zijn. Als een team zelf besluit om niet naar een race af te reizen, dan is dat uiteindelijk hun eigen beslissing." Een onderscheid tussen opgelegde maatregelen en eigen keuzes dus. Het besluit van McLaren valt theoretisch onder die tweede noemer te scharen.

Bijeenkomst van overige F1-teams is cruciaal gebleken

De tweespalt van deze uitspraak kwam in de uren na de McLaren-aankondiging tot uiting. Het bleek dus allemaal nog niet zo makkelijk als dat het in eerste instantie leek. De Formule 1 toonde zichzelf daarbij van de slechtste kant, met een chronisch gebrek aan communicatie en veel onzekerheid. Crisisberaad en tegenstrijdige berichten waren het gevolg. Het duurde lang, maar uiteindelijk is men alsnog tot het meest logische en verstandige besluit gekomen: de race afgelasten. Dit besluit is vooral genomen dankzij een 'cruciale bijeenkomst' van alle F1-teams. Daarin hebben teams gestemd over een race zonder McLaren. Naar verluidt wilden onder meer Red Bull Racing en AlphaTauri nog wel racen, maar heeft Mercedes - net als alle Ferrari-teams - uiteindelijk anders besloten.

De formele bevestiging van de Formule 1 volgde pas later, op vrijdagochtend Australische tijd, na een politiek steekspel over wie de verantwoordelijkheid op zich zou nemen. Dit terwijl er al veel fans voor de poorten stonden te wachten, de chaos was daarmee compleet evenals het gezichtsverlies van de sport. Een herhaling van zetten is bovendien niet eens uit te sluiten. Over de tweede race van het Formule 1-seizoen, de Grand Prix van Bahrein, is immers nog geen definitief besluit gecommuniceerd. Maar doordat het coronavirus een quarantaineperiode van veertien dagen vergt, valt zeer te bezien of alle teams dan wel aan het vertrek kunnen staan. Achter de derde race van het seizoen, de Grand Prix van Vietnam, staat eveneens een groot vraagteken. Zandvoort, waar de vierde race staat gepland, zegt alles op de voet te volgen en de recente maatregelen in Nederland 'bijzonder serieus' te nemen.

