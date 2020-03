Analyse: Laks handelen komt Formule 1 duur te staan

Te beginnen met de feiten. Het coronavirus is al weken ‘talk of the town’, ook in de Formule 1-paddock. Na de annulering van de Chinese Grand Prix vroegen verschillende teambazen zich af of het wel verstandig was om de reis naar Melbourne te maken. Haas-voorman Guenther Steiner liet doorschemeren dat de Formule 1-organisatie geen grote risico’s mocht nemen en dat men de veiligheid in de paddock, bestaande uit zo’n 1.500 mensen, moest kunnen garanderen.

Het bleek aan dovemansoren gericht. En dus trok het circus gewoon naar Melbourne, waar de afgelopen dagen een ietwat merkwaardige sfeer hing. Woensdagochtend kwamen er verontrustende berichten binnen dat er twee personeelsleden van Haas en eentje van McLaren in zelfquarantaine waren geplaatst. Deze mensen vertoonden symptomen van COViD-19 en werden als gevolg daarvan getest. Donderdagmiddag kwam de uitslag. Eentje was positief, het ging om de werknemer van McLaren. Dat team besloot zich vervolgens terug te trekken voor de Grand Prix van Australië. Daarmee is die figuurlijke bom uiteindelijk toch gebarsten.

Geld als voornaamste beweegreden?

Waar de meeste coureurs zich donderdag tijdens de gebruikelijke perspraatjes behoorlijk politiek correct opstelden richting de media, was er een man die de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooide. Zesvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton vroeg zich voor de camera’s van de wereldpers af hoe de men in hemelsnaam ‘gewoon’ door kon gaan met de organisatie van de race terwijl daar enorme risico’s aan verbonden zijn. Een meer dan terechte vraag, zeker met de kennis van nu. “Cash is king”, klonken de treffende woorden van Hamilton, die daarmee nog maar eens zinspeelde op het onomstotelijke feit dat de Formule 1 bij vlagen meer een business lijkt dan een pure sport. Vanzelfsprekend werden de uitspraken van de wereldkampioen met gemengde gevoelens ontvangen door de fans, maar hij benadrukte daarmee wel de grote verantwoordelijkheid die de Formule 1 heeft richting de 1.500 leden van de paddock en hun families. Men wil doen voorkomen dat het voor de mannen van Liberty niet enkel om geld draait, maar met het nemen van deze enorme gok wilde men in eerste instantie toch echt de financiële schade beperken. Door die prioriteit loopt men nu meer dan een stap achter de feiten aan.

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Formule 1. Omdat we op dit moment niet weten om welke werknemer van McLaren het precies gaat en welke functie hij of zij vervult, en is het moeilijk te zeggen welke impact de besmetting heeft op de rest van de paddock. Het is daarmee op voorhand onmogelijk uit te sluiten dat het virus zich nu al als een olievlek verspreidt. Daarmee loopt de voortgang van het seizoen gevaar, maar nog erger: door het lakse handelen van de F1-organisatie heeft men een enorm risico genomen en lopen nu meer dan duizend personen in de paddock (van coureurs tot media, van officials tot monteurs) gevaar om hetzelfde virus op te lopen.

Dit had simpelweg voorkomen kunnen worden door de race uit te stellen en de storm over te laten waaien. Met terugwerkende kracht kunnen we stellen dat de Formule 1 een enorm gok genomen heeft door de race volgens origineel plan door te laten gaan. De verantwoordelijkheid voor het barsten van de bom ligt daarmee logischerwijs ook bij de FIA en de Formule 1-organisatie. Halfslachtige communicatie viel Formule 1-volgers ten deel op het moment dat beide organisaties geconfronteerd werden met de ‘realiteit’ van de echte wereld. Er verschenen laffe verklaringen (pardon my French) waarin geschreven stond dat “de FIA de situatie nauwlettend in de gaten houdt en in contact staat met de lokale autoriteiten”. China zou de uitzondering op de regel worden, Australië en ook Bahrein (zonder publiek) moesten koste wat kost doorgaan.

F1-baas blust elders brandje terwijl paddock figuurlijk in de fik staat

En hoe moet het verder met Vietnam? Autoriteiten in dat land hebben na de uitbraak van het virus serieuze vraagtekens gezet bij het doorgaan van de race. F1 CEO Chase Carey zou na de Australische Grand Prix richting Vietnam reizen om de situatie daar te bekijken. Dat tripje werd door de rappe ontwikkelingen aldaar naar voren gehaald, Carey is op moment van schrijven in Vietnam om daar de ‘coronabrandjes’ te blussen. Maar ondertussen staat – oh ironie - de paddock in Melbourne figuurlijk in de fik en is de besnorde zakenman nergens te bekennen. Ook hier blijkt weer uit dat men deze situatie bij Liberty totaal onderschat heeft. Het statement dat de Formule 1 en de FIA gezamenlijk publiceerden na de terugtrekking van McLaren, bood al evenmin houvast aan de mensen die momenteel in Melbourne verblijven en die daar dit weekend moeten werken.

De Formule 1-organisatie heeft – zo weten we nu – gespeculeerd dat het coronavirus wel aan de paddock voorbij zou gaan, maar is nu achterhaald door de echte wereld. Door de terugtrekking van McLaren staan er nu grote vraagtekens achter het doorgaan van de race in Melbourne. Sportief directeur Ross Brawn verklaarde eerder deze maand dat er geen race zou komen als teams niet naar Melbourne konden reizen, maar voegde eraan toe dat er gewoon geracet kan worden als een team ‘zelf de keuze maakt’ om niet in actie te komen (zoals de terugtrekking van McLaren wellicht?). Naast de korte termijn (Australische GP) kunnen we nu ook vraagtekens zetten achter het verdere verloop van het Formule 1-seizoen. Want hoe reizen de getroffen teams naar Bahrein als ze de komende dagen in quarantaine door moeten brengen? Lokale autoriteiten zullen in Melbourne ingrijpen en meer tests in de paddock uitvoeren om te zien of de vlek zich onbewust toch al verder verspreid heeft dan wij op dit moment weten.

MotoGP-organisator Dorna ging voortvarend te werk en was er als de kippen bij om de eerste vier races uit het wedstrijdschema te halen en te zoeken naar alternatieve data. Enkele weken geleden toen dit gebeurde, leek het misschien nog een beetje voorbarig en de constante updates van de kalender deden het er nogal chaotisch uitzien. Maar met de kennis van nu kunnen we toch wel stellen dat die organisatie naar behoren gehandeld heeft in deze situatie. Voor de Formule E geldt min of meer hetzelfde, ook daar werd pro-actief gehandeld.

Wat de Formule 1 nu rest, is het opruimen van een enorme ravage die door lakse communicatie en een gebrek aan daadkracht en leiderschap is ontstaan. Dat leiderschap is precies waar het de afgelopen weken aan geschort heeft bij de Formule 1, de gevolgen zijn voor een ieder zichtbaar. Adequaat omgaan met het coronavirus was voor de hoge heren van Liberty Media een belangrijk examen en ze hebben glorieus gefaald.