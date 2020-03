Programma GP Australië gaat door ondanks afgelasting F1-race

Afgelopen nacht kwamen de Formule 1-teambazen bijeen om te bespreken of er geracet zou worden in Albert Park. In het overleg werd besloten om de seizoensouverture niet te laten plaatsvinden. Een officieel statement over de doorgang van de Grand Prix is echter nog altijd niet naar buiten gebracht.

In een statement dat Motorsport.com ontving van de Australian Grand Prix Corporation werd duidelijk dat alle andere activiteiten gewoon volgens plan voortgezet worden: “De poorten openen om 08.45u en de activiteiten op de baan beginnen zoals gepland om 09.10u”, luidde de boodschap. “Overige evenementen, het hospitalityprogramma en alle activaties en fanactiviteiten vinden volgens planning plaats. De verdere gevolgen voortkomend uit de terugtrekking van McLaren worden besproken met de FIA en de Formule 1, na eerdere lange gesprekken in de avond. Er zijn in de ochtend gesprekken gaande met de belangrijkste stakeholders en updates over veranderingen aan het programma worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.”

Motorsport.com heeft vernomen dat het F1-personeel op vrijdagochtend het bericht kreeg de dag aan te vangen als ‘een normale dag’, ondanks de terugtrekking van McLaren. De teams zijn op weg naar het circuit om de spullen in te pakken, in onzekerheid hoe nu verder. Motorsport.com heeft tevens begrepen dat Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen al per vliegtuig vertrokken zijn.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble