De coureur speelt in de autosport een cruciale rol. De wagen kan nog zo goed zijn, met een rijder zonder talent achter het stuur zal succes uitblijven. Andersom geldt hetzelfde: een topcoureur haalt meer uit de auto dan er eigenlijk in zit.

Het is dan ook meer dan logisch dat Formule 1-teams altijd op zoek zijn naar de grootste talenten in de sport. Jaarlijks worden er miljoenen geïnvesteerd in de potentiële wereldsterren van de toekomst. Met talentenprogramma’s worden jonge talenten al op vroege leeftijd opgepikt en begeleid, in de hoop dat een fabrikant of team de concurrentie te vroeg af is en jaren later kan profiteren van de beste rijders.

Welke talenten staan bij welk team onder contract? We maken een rondje langs de talentenprogramma’s van de Formule 1-teams.

Liam Lawson, Hitech Grand Prix, Jehan Daruvala, Carlin Foto: Formula Motorsport Ltd

De junioren van Red Bull Racing en AlphaTauri

Jehan Daruvala – Formule 2

Liam Lawson - Formule 2

Juri Vips - Formule 2

Jack Doohan - Formule 3

Jak Crawford - Formule 3

Ayumu Iwasa – Formule 3

Dennis Hauger – Formule 3

Jonny Edgar – Formule 3

Arvid Lindblad - Karting

Het Young Driver Programme van Red Bull is waarschijnlijk het meest succesvolle talentenprogramma in de Formule 1. Sinds de oprichting in 2001 heeft het onder meer viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en meervoudig racewinnaar Daniel Ricciardo voortgebracht. Andere coureurs die lange tijd gesteund werden en uiteindelijk doorstootten tot de Formule 1 zijn bijvoorbeeld Daniil Kvyat, Sebastien Buemi (Formule E-kampioen 2015-2016), Brendon Hartley (tweevoudig WEC-kampioen en Le Mans-winnaar), Jean-Eric Vergne (tweevoudig Formule E-kampioen) en Carlos Sainz Junior.

Max Verstappen werd in de zomer van 2014 opgenomen in het programma en werd enkele maanden later al gepromoveerd naar de Formule 1. Hij werd met 17 jaar en 166 dagen de jongste rijder ooit die zijn debuut maakte in de F1: tijdens de Grand Prix van Australië 2015 voor Toro Rosso - het zusterteam van Red Bull Racing. Een jaar later stapte hij over naar het topteam en won hij bij zijn debuut direct de Grand Prix van Spanje. Sindsdien heeft hij vele podiumplaatsen en diverse overwinningen behaald.

Het kleine zusje van Red Bull Racing - in 2020 omgedoopt tot AlphaTauri - heeft dit jaar Pierre Gasly en Yuki Tsunoda in de wagens zitten. Beide rijders zijn voortgekomen uit het eigen talentenprogramma van de energiedrankengigant. Gasly maakte in 2019 de overstap naar Red Bull Racing maar werd halfweg het jaar wegens uitblijvende resultaten teruggezet. Niet veel later scoorde hij in de Grand Prix van Brazilië zijn eerste podium, om in de GP van Italië 2020 op sensationele wijze zijn eerste zege te behalen.

Alex Albon kreeg in 2019 een F1-zitje bij Toro Rosso en maakte daar voldoende indruk om na de zomerstop de matig presterende Pierre Gasly bij Red Bull Racing te vervangen. Albon behield zijn plekje tot eind 2020 maar het gebrek aan goede resultaten zorgde ervoor dat het topteam voor het eerst in jaren buiten het eigen kader ging kijken voor een opvolger. Albon staat nog altijd onder contract bij Red Bull en racet in 2021 in de DTM.

De huidige talentenpool van Red Bull bestaat uit drie Formule 2-coureurs: Jehan Daruvala (Carlin) en Hitech-teamgenoten Liam Lawson en Juri Vips. In de Formule 3 rijden vijf coureurs met steun van de energiedrankenfabrikant rond: Trident-coureur Jack Doohan (de zoon van vijfvoudig 500cc-wereldkampioen Mick), Hitech-teamgenoten Jak Crawford en Ayumu Iwasa, Prema-rijder Dennis Hauger en Carlin-coureur Jonny Edgar.

In de kartsport ondersteunt het merk de tiener Arvid Lindblad, die in 2020 de OK Junior-klasse won in de WSK Super Master Series.

George Russell, Mercedes F1 W11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De huidige talenten van Mercedes

George Russell – Formule 1

Esteban Ocon – Formule 1

Frederik Vesti – Formule 3

Paul Aron – Formula Regional European Championship by Alpine

Andrea Kimi Antonelli – Karting

Alex Powell - Karting

Het talentenprogramma van Mercedes is niet zo grootschalig als dat van Red Bull maar gezien de successen van het merk met de ster in de Formule 1 hoeft dat ook geen probleem te zijn.

De eerste officiële juniorrijder van het Mercedes F1 Team was Pascal Wehrlein, die zich in 2014 als reservecoureur bij het merk voegde. Zijn DTM-titel in 2015 resulteerde in een plekje bij Manor F1 in 2016, gevolgd door een overstap naar Sauber. De mogelijkheden in de Formule 1 droogden daarna op waarna de Duitser de overstap maakte naar de Formule E. In 2018 verliet hij het talentenprogramma van Mercedes.

In 2015 legde Mercedes Esteban Ocon vast. De Fransman maakte halfweg het seizoen 2016 naast Wehrlein bij Manor zijn F1-debuut. Daarna volgde een sterk seizoen bij Force India maar ondanks zijn goede prestaties ten opzichte van de meer ervaren Sergio Perez moest Ocon aan het einde van het jaar plaatsmaken voor Lance Stroll, wiens vader het team had gekocht. Ocon kreeg toestemming om het F1-programma van Mercedes te verlaten om aan de slag te gaan bij Renault (nu Alpine), al regelt het merk met de ster nog altijd de managementzaken van de Fransman. Zijn contract bij Alpine loopt eind 2021 af en een terugkeer naar Mercedes wordt niet uitgesloten.

George Russell werd in 2017 opgenomen in de talentenpool van Mercedes. Hij won dat jaar de titel in de GP3 en volgde dat op met de Formule 2-titel. Die resultaten leverden hem voor 2018 een F1-zitje bij Williams op. Door de ondermaats presterende wagen kon de Brit zijn talent zelden laten zien. Dat veranderde toen Lewis Hamilton de Grand Prix van Sakhir 2020 moest missen door een coronabesmetting. Mercedes kreeg toestemming van Williams om Russell als vervanger te laten fungeren. De jongeling kwalificeerde zich op de eerste startrij en leek op weg naar een sensationele zege, totdat een fout bij een pitstop en een lekke band de droom uiteen lieten spatten. Nu de contracten van zowel Russell als Valtteri Bottas eind dit jaar aflopen, wordt de Brit gezien als de voornaamste kandidaat om in 2022 voor het topteam te racen.

Buiten de Formule 1 is Frederik Vesti het voornaamste lid van het juniorteam van Mercedes. Hij rijdt in 2021 met ART in de Formule 3. Een ander talent, Paul Aron, komt uit in het Formula Regional European Championship. Ook karttalenten Andrea Kimi Antonelli en Alex Powell worden gesteund door Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Talenten in de Ferrari Driver Academy

Antonio Giovinazzi – Formule 1

Mick Schumacher – Formule 1

Callum Ilott – Ferrari-testrijder

Robert Shwartzman - Formule 2

Marcus Armstrong – Formule 2

Arthur Leclerc – Formule 3

Maya Weug – Italiaans Formule 4

James Wharton - Karting

De Ferrari Driver Academy heeft in de loop der jaren heel wat talenten onder de vleugels genomen. Onder hen bijvoorbeeld Sergio Perez, Lance Stroll en Charles Leclerc. De Monegask is tot op heden de enige rijder die het geschopt heeft tot het Ferrari F1-raceteam. In de Grand Prix van België 2019 op Spa-Francorchamps pakte hij zijn eerste Formule 1-overwinning. Een week later volgde de tweede zege voor het oog van de tifosi op Monza.

Jules Bianchi had ook alles in zich om de top te halen. De talentvolle coureur racete in 2013 en 2014 voor Marussia in de Formule 1. De 25-jarige werd door velen getipt om op een dag door te stromen naar Ferrari maar hij liet negen maanden na een bizar ongeval tijdens de Grand Prix van Japan het leven.

Antonio Giovinazzi is bezig aan zijn derde volledige seizoen in de Formule 1. Ferrari heeft hem geplaatst bij partnerteam Alfa Romeo, nadat de Italiaan in 2017 werd aangewezen als reservecoureur. Giovinazzi is de eerste Italiaan in de Formule 1 sinds Jarno Trulli en Vitantonio Liuzzi. Zijn beste resultaat is tot op heden de vijfde plaats in de Grand Prix van Brazilië 2019.

Het lid van de Ferrari Driver Academy waar de meeste ogen op gericht zijn is Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael. De jongeling werd in 2019 vastgelegd door Ferrari en won in 2020 de titel in de Formule 2. Dit jaar racet hij voor achterhoedeteam Haas in de Formule 1. In de strijd om de Formule 2-titel versloeg hij twee andere Ferrari-protegés: Callum Ilott en Robert Shwartzman. Eerstgenoemde is nu de officiële testrijder van Ferrari, Shwartzman is met Prema bezig aan zijn tweede seizoen in de F2. De Rus komt op de grid ook rookie Marcus Armstrong tegen, eveneens een rijder met banden met Ferrari.

Een trede lager op de ladder in de Formule 3 zien we Ferrari-talenten Enzo Fittipaldi - kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson - en Arthur Leclerc, de jongere broer van Charles.

De Nederlands-Belgische jongedame Maya Weug won in 2021 de Girls on Track - Rising Stars-competitie en verdiende daarmee een plekje in de Ferrari Driver Academy. Dit seizoen racet ze in het Italiaans Formule 4-kampioenschap. Ferrari steunt ook de Australische karter James Wharton, die in 2022 zijn debuut in de formulewagens moet gaan maken.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Coureurs in het talentenprogramma van Alpine

Guanyu Zhou – Formule 2

Christian Lundgaard – Formule 2

Oscar Piastri – Formule 2

Caio Collet – Formule 3

Victor Martins – Formule 3

De Alpine Academy - recentelijk van naam veranderd nu het F1-team niet langer door het leven gaat als Renault - werd in 2002 opgericht. Het is een van de langstlopende talentenprogramma’s in de sport.

In de loop der jaren werden onder meer Jerome d’Ambrosio, Lucas di Grassi (Formule E-kampioen 2016-2017), Giedo van der Garde, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Robert Kubica en Pastor Maldonado gesteund door Renault. Enkel de laatste drie hebben een overwinning in de Formule 1 behaald. Alledrie kwamen slechts eenmaal als winnaar over de meet.

Een rijder uit het programma die het ver had kunnen schoppen was Anthoine Hubert. De jonge Fransman was goed op weg richting de top van de autosport met de GP3-titel in 2018 en twee overwinningen met BWT Arden in zijn rookiejaar in de F2 in 2019. Op Spa kwam hij dat seizoen bij een crash op tragische wijze om het leven.

Tussen 2012 en 2015 stond het opleidingsprogramma bekend onder de naam Lotus F1 Junior Team. Van de coureurs die in die jaren gesteund werden haalde enkel Alex Albon - die in 2012 door Red Bull werd weggestuurd om er in 2019 weer in genade aangenomen te worden - de Formule 1.

Alpine heeft drie coureurs in het F2-kampioenschap 2021: Guanyu Zhou, winnaar in de seizoensopener in Bahrein, Christian Lundgaard, tweevoudig sprintracewinnaar in zijn debuutjaar 2020, en Oscar Piastri: F3-kampioen 2020 en nu teamgenoot van Ferrari-talent Robert Shwartzman bij Prema.

In de Formule 3 racet Alpine-duo Caio Collet en Victor Martins voor het Nederlandse MP Motorsport.

Jack Aitken, Williams FW43 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Huidige talenten Williams F1 Team

Jack Aitken – Reservecoureur

Dan Ticktum – Formule 2 en ontwikkelingsrijder

Jamie Chadwick – Extreme E en ontwikkelingsrijder

Roy Nissany – Testcoureur

De Williams Driver Academy bestaat nog niet zo heel lang, al heeft het team een rijke historie met het opleiden van coureurs als Damon Hill, David Coulthard, Jenson Button, Nico Rosberg en Valtteri Bottas.

Jack Aitken is de officiële reservecoureur van Williams. De 25-jarige werd opgeroepen als vervanger van George Russell in de Grand Prix van Sakhir 2020, toen Russell de plek innam van de zieke Lewis Hamilton bij Mercedes. Aitken kwalificeerde zich als achttiende en was slechts een tiende langzamer dan vaste Williams-rijder Nicholas Latifi.

Dan Ticktum, in 2017 winnaar van de McLaren Autosport BRDC Award, en W Series-kampioen Jamie Chadwick zijn de ontwikkelingsrijders van de formatie. Het duo racet in 2021 respectievelijk in de Formule 2 en Extreme E. F2-coureur Roy Nissany is aangewezen als de officiële testrijder voor 2021. Hij nam in 2020 al deel aan drie vrijdagtrainingen.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

De huidige junioren van McLaren

Ugo Ugochukwu - Karting

Het McLaren Young Driver Programme bestaat al sinds 1998 en heeft sindsdien diverse naamsveranderingen ondergaan. De eerste twee talenten die onder de vleugels werden genomen waren de Britse karters Wesley Graves en Lewis Hamilton.

De loopbaan van Hamilton behoeft weinig verdere uitleg. Met de steun van McLaren promoveerde hij vanuit de kartsport naar de formulewagens. In 2003 werd hij kampioen in de Formule Renault UK, twee jaar later pakte hij de titel in de Formule 3 EuroSeries en in 2006 werd hij GP2-kampioen. In 2007 maakte hij bij McLaren naast Fernando Alonso zijn debuut in de Formule 1 en pakte als rookie bijna de wereldtitel. Sindsdien heeft hij als zevenvoudig wereldkampioen historie geschreven. Niemand won meer races, pakte meer podiumplaatsen en scoorde meer pole-positions dan Lewis Hamilton. In zijn vijftiende seizoen is hij op jacht naar de achtste wereldtitel.

In de loop der jaren haalden diverse andere protegés van McLaren de Formule 1, maar met stukken minder succes. Giedo van der Garde, Alex Albon, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne en Lando Norris werden gesteund door het team uit Woking. De laatste drie maakten met McLaren hun debuut in de Formule 1. Tot op heden heeft enkel Norris het langer dan één seizoen volgehouden.

Andere McLaren-talenten zijn Nyck de Vries, Oliver Rowland, Oliver Turvey, Tom Blomqvist en Sergio Sette Camara. Recentelijk haalde McLaren de bezem door het talentenprogramma en legde de focus enige tijd elders, maar in maart 2021 werd een langetermijnovereenkomst gesloten met de 13-jarige Amerikaanse karter Ugo Ugochukwu. Hij won in 2020 het FIA OKJ European Championship.

Racewinnaar Theo Pourchaire, ART Grand Prix Foto: Florent Gooden - DPPI

Proteges Alfa Romeo (Sauber Academy, opgericht in 2020)

Theo Pourchaire – Formule 2

Emerson Fittipaldi Jr – Deens Formule 4

Petr Ptacek

Dexter Patterson – Brits Formule 3

Maciej Gladysz – Karting

Tiziano Monza – Karting

Miguel Costa – Karting

Christian Ho - Karting

Gustaw Wisniewski - Karting

Alfa Romeo heeft geen eigen talentenprogramma, het opleidingstraject wordt namelijk gerund door Sauber. Het Sauber Junior Team werd in 2018 opgericht in samenwerking met partner Charouz Racing System maar nadat die deal afliep richtte het in juni 2020 de Sauber Academy op.

Vier coureurs zijn momenteel verbonden aan dat programma. Theo Pourchaire is de meest aansprekende naam. De jonge Fransman won het ADAC Formule 4-kampioenschap in 2019 en eindigde in 2020 achter Oscar Piastri als tweede in de FIA Formule 3. Hij liep de titel op slechts drie punten mis. Pourchaire stapte over naar de Formule 2, waar hij bij ART teamgenoot is van Alpine-junior Christian Lundgaard. In Monaco 2021 werd hij de jongste winnaar van een F2-race in de historie.

De andere drie talenten zijn Emerson Fittipaldi Junior, zoon van de gelijknamige tweevoudig wereldkampioen, Italiaans F4 Rookie Cup-winnaar 2018 Petr Ptacek en Sauber Karting Team-promovendus Dexter Patterson.

Het Sauber Karting Team is opgezet om jonge rijders in de kartsport te steunen en door te laten stromen naar de autosport en de Sauber Academy. Momenteel maken Maciej Gladysz, Tiziano Monza, Miguel Costa en Christian Ho deel uit van dat programma.

Pietro Fittipaldi, reservecoureur Haas F1 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Junioren van het Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi – Reservecoureur en ELMS

Haas is een van de twee teams zonder officieel talentenprogramma. Wel heeft het sinds de entree in de Formule 1 in 2016 een handvol jonge coureurs aangesteld als reserve- of ontwikkelingsrijder.

Santino Ferrucci, Arjun Maini en Louis Deletraz zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij het team. Momenteel is Pietro Fittipaldi de enige rijder die buiten de twee vaste coureurs aan het team verbonden is. De kleinzoon van Emerson en broer van Enzo is sinds 2019 de officiële reservecoureur van Haas. Hij viel aan het eind van 2020 in voor Romain Grosjean na diens horrorcrash in Bahrein. Fittipaldi eindigde in beide races als laatste maar werd geprezen voor zijn optreden nadat hij meer dan een jaar niet meer in een F1-wagen had gereden.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Talenten van Aston Martin

Geen

Aston Martin, de nieuwe naam van het voormalige Racing Point, heeft momenteel geen talentenprogramma. Voormalig coureur Nico Hülkenberg is de officiële reserverijder van de formatie. Hij moest eind 2019 plaatsmaken bij het team maar reed in 2020 nog twee races toen Sergio Perez en Lance Stroll verstek moesten laten gaan vanwege COVID-19. Ondanks zijn late oproep - in de Grand Prix van de Eifel zelfs pas op zaterdagochtend - eindigde hij beide races in de punten.