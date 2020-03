Dutch GP neemt nieuwe coronamaatregelen 'bijzonder serieus'

Begin mei staat de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 op het programma. De baan is al klaar en in april worden de verdere randvoorwaarden en faciliteiten op peil gebracht. In dat opzicht verloopt alles volgens plan, maar Zandvoort heeft in aanloop naar de Formule 1-race niet alles in eigen hand. De bouwplanning is ogenschijnlijk niet de enige variabele om rekening mee te houden.

Het coronavirus verspreidt zich immers als een olievlek over de wereld, Nederland blijft daarbij niet buiten schot. Sterker nog: het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 614, waarvan vijf met een dodelijke afloop. Donderdagmiddag kondigde het Nederlandse kabinet een serie nieuwe maatregelen aan. De meest ingrijpende daarvan treft ook de (inter)nationale sportwereld: alle evenementen met meer dan honderd bezoekers zijn tot en met 31 maart verboden.

De Grand Prix in Zandvoort staat pas voor 3 mei op het programma en wordt zodoende nog niet getroffen door deze specifieke maatregel. Toch is waakzaamheid geboden, 31 maart is volgens het RIVM slecht een 'voorlopige' einddatum. "We hebben kennisgenomen van de maatregelen van de Nederlandse overheid met betrekking tot het Corona Covid-19 virus van 12 maart 2020", laat een woordvoerder van de Dutch GP aan Motorsport.com weten. "De organisatie van de Dutch Grand Prix neemt deze maatregelen bijzonder serieus. De organisatie staat in dagelijks contact met betrokken overheden en we laten ons elke dag opnieuw informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 en de te nemen maatregelen."

Situatie coronavirus verandert continu

Het dagelijkse contact is vanzelfsprekend geen overbodige luxe. Al is het maar omdat de situatie met het coronavirus per uur verandert, ook in Nederland. Zo liet de Dutch GP-organisatie voorafgaand aan de persconferentie met minister-president Mark Rutte - en dus ook voor de aangekondigde maatregelen - nog aan Motorsport.com weten: "Wij gaan door met de organisatie. Richtlijnen van de RIVM geven ook nog geen aanleiding om het anders te doen. Burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio blijven bevoegd gezag en RIVM, GGD en GHOR blijven medische kennis autoriteit."

