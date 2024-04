McLaughlin en Power reageren op pijnlijke straf IndyCar-race St. Pete

Josef Newgarden moest zijn zege in Sint Petersburg, Florida, inleveren terwijl ook Team Penske-teamgenoot Scott McLaughlin uit het resultaat is geschrapt. Dit omdat zij in de openingsrace bij de starts en herstarts gebruik maakten van de push-to-pass, iets wat volgens het reglement verboden is. Will Power werd ook schuldig bevonden, maar hij kreeg 'slechts' tien punten in mindering omdat hij volgens de IndyCar amper profiteerde van zijn P2P. Newgarden, die nog niet heeft gereageerd, verloor door zijn straf de leiding in het kampioenschap en is naar de elfde plaats gezakt.

Op sociale media heeft McLaughlin gereageerd op zijn diskwalificatie. "Ten eerste ben ik trots lid van Team Penske", schrijft McLaughlin. "Ik sta volledig achter al mijn teamgenoten. Er is simpelweg een fout gemaakt. Ik heb de hoogste mate van integriteit en het is belangrijk om zowel mijn eigen reputatie als die van het team te beschermen. Ik was niet op de hoogte van de situatie met de software. In dit geval gebruikte ik een enkele, zeer korte [1,9 seconde] inzet van push-to-pass om in te halen op een deel van het circuit, [het uitkomen van] bocht 9, waar het normaal gesproken gedurende de race wordt gebruikt. Ik drukte uit gewoonte op de knop, maar ik passeerde geen auto's en behaalde ook geen tijdsvoordeel", benadrukt de Nieuw-Zeelander.

"De data waarover IndyCar beschikt, bevestigen al deze informatie. Hoewel ik de straf accepteer, wil ik duidelijk stellen dat ik geen voordeel heb behaald vergeleken met mijn concurrenten. De competitie van IndyCar is de beste ter wereld en ik zou er geen genoegen in scheppen om op een andere manier dan eerlijk succes te behalen. We zullen vanaf hier allemaal doorzetten en ons richten op de taak die voor ons ligt dit weekend op Barber", aldus McLaughlin.

Power stelt in een reactie 'teleurgesteld' te zijn dat hij de tien punten mindering heeft gekregen, waardoor hij nu op de vijfde plaats staat met 59 punten achter zijn naam. "Er was een fout gemaakt door ons team en ik was me niet bewust van de situatie totdat het onder onze aandacht werd gebracht na Long Beach", legt Power uit. "Zoals het in de regels is vastgelegd, heb ik geen gebruik gemaakt van de P2P tijdens de start of herstarts in St. Petersburg. Hoewel ik me bij de straf neerleg, wil ik dat iedereen weet dat ik niets fout heb gedaan en de regels heb gevolgd. Nu gaan we verder en mijn focus ligt op Barber." Door de straffen gaat Scott Dixon nu aan de leiding in het kampioenschap. Rinus VeeKay klimt op naar de negende plaats.