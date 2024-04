Bij de vergadering van de F1-teams, de FIA en de Formule 1-organisatie kwam er nog geen akkoord over een nieuw puntensysteem vanaf 2025, maar wel goedkeuring van de introductie van deze nieuwe camera. Die zal de tv- en online kijkers een uniek perspectief bieden tijdens de race, aangezien deze bovenop de achterste crashstructuur van de auto geplaatst zal worden en dus niet zoals de naar achteren gerichte camera bovenop de luchtinlaat. Die nam de achtervleugel en de motorkap vol in beeld, maar de nieuwe camera zal vol gericht zijn op achtervolgende auto's. Dat zal dus met name bij onderlinge duels op de baan spectaculaire beelden moeten opleveren.

Eerder dit jaar sprak de directeur van broadcast and media van de Formule 1, Dean Locke, met Motorsport.com over deze nieuwe camera. Hij legde destijds uit dat deze camera beelden moet opleveren die in andere takken van autosport, met name de touringcars, te zien zijn. "Onze naar achteren gerichte camera vanaf de roll hoop is goed, maar zit in het midden van de auto", zei Locke. "Je krijgt dus niet wat we in de Porsche Supercup doen, waar we iets in het achterlicht stoppen en je twee auto's ziet die echt dicht op elkaar zitten."

De Formule 1 heeft met Aston Martin en de FIA geëxperimenteerd met de nieuwe camera. Het leverde fraaie beelden op, maar het was ook een flinke uitdaging om het apparaat op die positie te krijgen – zonder problemen te creëren. "Het was echt geweldig en we vonden het echt leuk, maar het is gewoon ontzettend ver weg van onze processor. Het is vier meter en op zo'n kabel kun je veel last hebben van interferentie en dat soort dingen. Dus we hebben wat problemen omzeild."

Toen die technische uitdagingen overwonnen waren, moest er nog groen licht komen van de teams en de FIA aangezien de camera dus op een wat ingewikkelde plek op de auto komt te zitten. Bij de F1 Commission kwam er toestemming, wat erop duidt dat de teams geen negatieve kanten zien in het gebruik van die camera's. Deze zullen bij de Grand Prix van Spanje officieel geïntroduceerd worden.